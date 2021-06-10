Muharrem İnce CHP'yi yerden yere vurdu: Milleti perişan edersiniz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Muhalefet basını.. CHP'li belediyelerden para almamakla, genel merkezden para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var. Muharrem İnce'yi gösterirsen sana para vermeyiz... Siz AK Parti'den daha kötüsünüz. Çok daha kötüsünüz. Siz iktidar olsanız; bu milleti perişan edersiniz, anasını ağlatırsınız." şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN