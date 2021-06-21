Son dakika: Müsilaja (deniz salyası) karşı yeni yöntem! Yarın düğmeye basılacak

"ÇALIŞMANIN ETKİLERİNİ TAKİP EDECEK, SONUÇLARINI ÖLÇECEĞİZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara Denizi'nin ekolojik dengesini korumak için atılması gereken en önemli adımlardan birinin denizdeki oksijen seviyesini artırmak olduğunu söyledi.

Marmara Denizi için mikrobiyolojik müdahale ve mekanik yöntemlerle kalıcı çözümler bulmak üzere araştırmalar yaptıklarını ve yapılan çalışmaları takip ettiklerini vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"Daha önce göllerde oksijen seviyesini artırmaya yönelik yapılan ve başarılı sonuçlar elde edilen çalışmalar var. Benzer bir uygulamayı Marmara Denizi'nde belirlediğimiz noktalarda uygulamaya başlayacağız. Çalışmanın etkilerini takip edecek, sonuçlarını ölçeceğiz. Alacağımız sonuçlara göre bu çalışmayı Marmara'nın tamamında uygulayacağız."





