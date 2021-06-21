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Son dakika: İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliği tahliye ediliyor! Yıkım kararı kesinleşti

Son dakika haberine göre Grup Başkanvekili 'ın bir kısmı arazisine kurulduğu belirlenen, 15 kaçak yapı tespit edilen ve yıkım kararı kesinleşen çiftliği tahliye ediliyor. Tahliye için bölgeye belediye ve elektrik dağıtım firması ekipleri geldi. Jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde çiftlikte incelemelerde bulunuyorlar.

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Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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Son dakika: İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliği tahliye ediliyor! Yıkım kararı kesinleşti

Grup Başkanvekili 'ın 'nin ilçesinde bulunan çiftliğindeki kaçak yapılar için tahliye çalışması yapıyor. Türkkan'a ait çiftlikte tarafından Haziran ayında yapılan incelemelerde 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının arazisine kurulduğu tespit edildi. Tespitler sonrasında Dilovası Belediyesi Encümeni tarafından ruhsata bağlanabilecek yapıların ruhsatlı hale getirilmesi için 1 ay süre verilmesine, 'nun 18. maddesi kapsamına giren yapıların yıkılmasına, 'nun 42. maddesine göre tespit edilen 15 adet kaçak yapı için toplam 662 bin 794,44 TL para cezası uygulanmasına, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.



MAHKEME KARARIYLA YIKIM YAPILAMIYORDU
Çiftlikteki kaçak yapıların yıkılması için Dilovası Belediyesi tarafından kaçak yapıların boşaltılması için ek süre verildi. Sürenin dolmasının ardından Dilovası Belediyesi Encümenince 22 Temmuz tarihinde alınan kararla kaçak yapıların 7 Ağustos tarihinde yıkılmasına karar verildi. Bu süreçte alınan kararın durdurulması için Lütfü Türkkan'a ait tarafından Dilovası Belediyesine dava açıldı. Kocaeli 1. İdare Mahkemesinde açılan davada alınan kararla yıkım kararının durdurulmasına karar verildi.



ÇİFTLİK TAHLİYE EDİLİYOR
Mahkeme sürecinin ardından kaçak çiftliğin tahliye edilmesi için verilen süre son buldu. Sabah saatlerinde çiftliğin tahliye edilmesi için Dilovası Belediyesi, yetkili elektrik dağıtım firması ekipleri iş makineleri ile bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri ise çiftlik önünde güvenlik önlemi aldı. Ekipler, Türkkan'ın avukatlarının bulunduğu çiftlikte incelmelerini sürdürüyor. Yapılan incelemelerin ardından kaçak yapılarda bulunan hayvanlar tahliye edilecek.

NELER OLMUŞTU?
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde mühürleme işlemi başlatılan fabrikasının ardından, Dilovası Belediyesi tarafından yapılan incelemelerde çiftliğinde kaçak yapılar tespit edilmişti.

BİR AY SÜRE VERİLMİŞTİ
Yapılan incelemelerde 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğunun tespiti sonrası, ruhsata bağlanabilecek yapıların ruhsatlı hale getirilmesi için 1 ay süre verilmişti.

662 BİN LİRA CEZA
775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesi kapsamına giren yapıların yıkılmasına, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesine göre tespit edilen 15 adet kaçak yapı için toplam 662 bin 794,44 TL ceza uygulanmasına, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti.

YIKIM KARARINA DURDURMA
Dilovası Belediyesi Encümenince 22 Temmuz tarihinde alınan kararla kaçak yapıların 7 Ağustos tarihinde yıkılmasına karar verilmişti. Bu süreçte alınan kararın durdurulması için Lütfü Türkkan'a ait Nezir Ağa Çiftliği Et Entegre Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Dilovası Belediyesine dava açılmış, yıkım kararının durdurulmasına karar verilmişti.

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