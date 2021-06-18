18 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Kurum'dan 'müsilaj' açıklaması: 12,5 milyon lira para cezası kesildi

Son dakika: Bakan Kurum'dan 'müsilaj' açıklaması: 12,5 milyon lira para cezası kesildi

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı , Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi. Kirliliğe sebep olan işletmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "8 işletmeye kapatma cezası verildi. 12,5 milyon lira idari para cezası kesildi." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2021
ABONE OL
Son dakika: Bakan Kurum'dan 'müsilaj' açıklaması: 12,5 milyon lira para cezası kesildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj temizleme çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

3 BİN 580 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ
Marmara'nın kirletilmesine müsaade etmeyeceklerini belirten Kurum, "255 noktada müsilaj toplanıyor. Şu ana kadar da 3 bin 580 metreküp müsilaj temizlendi. 1550 arkadaşımız çalışıyor" dedi.

12,5 MİLYON LİRA PARA CEZASI
Kirliliğe sebep olan işletmelere de değinen Kurum, "Bugüne kadar denizi kirlettikleri belirlenen işletmelerle ilgili 4 bin 41 denetim yapıldı. 8 işletmeye kapatma cezası verildi. 12,5 milyon lira idari para cezası kesildi. Bu işletmelerden 3'ü Yalova'da, 3'ü Balıkesir'de ve 2'si Tekirdağ'da" ifadelerini kullandı.

Ara vermeden devam ediyoruz diyerek duyurdu! 'ARA VERMEDEN DEVAM EDİYORUZ' DİYEREK DUYURDU!
Caddebostan’da yağmur sonrası müsilaj azaldı CADDEBOSTAN'DA YAĞMUR SONRASI MÜSİLAJ AZALDI
Bakan Kurum son verileri paylaştı BAKAN KURUM SON VERİLERİ PAYLAŞTI
Tüm Akdenizde görülüyor ama... "TÜM AKDENİZ'DE GÖRÜLÜYOR AMA..."
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA