Son dakika: Bakan Kurum'dan 'müsilaj' açıklaması: 12,5 milyon lira para cezası kesildi
Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi. Kirliliğe sebep olan işletmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "8 işletmeye kapatma cezası verildi. 12,5 milyon lira idari para cezası kesildi." ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj temizleme çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.
3 BİN 580 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ
Marmara'nın kirletilmesine müsaade etmeyeceklerini belirten Kurum, "255 noktada müsilaj toplanıyor. Şu ana kadar da 3 bin 580 metreküp müsilaj temizlendi. 1550 arkadaşımız çalışıyor" dedi.
12,5 MİLYON LİRA PARA CEZASI
Kirliliğe sebep olan işletmelere de değinen Kurum, "Bugüne kadar denizi kirlettikleri belirlenen işletmelerle ilgili 4 bin 41 denetim yapıldı. 8 işletmeye kapatma cezası verildi. 12,5 milyon lira idari para cezası kesildi. Bu işletmelerden 3'ü Yalova'da, 3'ü Balıkesir'de ve 2'si Tekirdağ'da" ifadelerini kullandı.