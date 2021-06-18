Son dakika: Bakan Kurum'dan 'müsilaj' açıklaması: 12,5 milyon lira para cezası kesildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj temizleme çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

3 BİN 580 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ

Marmara'nın kirletilmesine müsaade etmeyeceklerini belirten Kurum, "255 noktada müsilaj toplanıyor. Şu ana kadar da 3 bin 580 metreküp müsilaj temizlendi. 1550 arkadaşımız çalışıyor" dedi.

12,5 MİLYON LİRA PARA CEZASI

Kirliliğe sebep olan işletmelere de değinen Kurum, "Bugüne kadar denizi kirlettikleri belirlenen işletmelerle ilgili 4 bin 41 denetim yapıldı. 8 işletmeye kapatma cezası verildi. 12,5 milyon lira idari para cezası kesildi. Bu işletmelerden 3'ü Yalova'da, 3'ü Balıkesir'de ve 2'si Tekirdağ'da" ifadelerini kullandı.