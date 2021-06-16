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Uzman isimden müsilaj uyarısı: Tüm Akdeniz'de görülüyor ama...

Denizde çok çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yapan Prof. Dr. Deniz Ayas'tan Akdeniz için korkutan uyarı geldi. Son günlerde Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj sorununun, denize kıyısı olan tüm kentlerin de sorunu olabileceğine dikkat çeken Ayas, "Müsilaj, Marmara'daki boyutta olmasa da tüm Akdeniz'de de görülüyor. En büyük neden, denize bıraktığımız kirlilik yükü. Akdeniz de risk altında" dedi.

Giriş Tarihi: 16.06.2021 10:26 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 11:16
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Uzman isimden müsilaj uyarısı: Tüm Akdeniz'de görülüyor ama...

Uzun yıllardır denizde çok çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yapan Prof. Dr. Deniz Ayas'tan Akdeniz için korkutan uyarı geldi. Son günlerde Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj sorununun, denize kıyısı olan tüm kentlerin de sorunu olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ayas, "Müsilaj, Marmara'daki boyutta olmasa da tüm Akdeniz'de de görülüyor. En büyük neden, denize bıraktığımız kirlilik yükü. Akdeniz de risk altında" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzman isimden müsilaj uyarısı: Tüm Akdeniz'de görülüyor ama...

Son dönemde Marmara Denizi'nde büyük bir çevre felaketine neden olan müsilaj (deniz salyası), Türkiye'nin gündeminde ilk sıralardaki yerini koruyor.

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Uzman isimden müsilaj uyarısı: Tüm Akdeniz'de görülüyor ama...

Müsilajı temizlemek için yoğun çaba sarf edilirken, aslında doğal bir fenomen olan müsilajın bu derece artmasının nedenleri, en önemli tartışma konularından biri haline geldi. Öte yandan, tüm Türkiye şu anda Marmara Denizi'ne kilitlenmişken, başta Akdeniz olmak üzere diğer denizlerimizin de risk altında olduğu ortaya çıktı.

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Uzman isimden müsilaj uyarısı: Tüm Akdeniz'de görülüyor ama...

"DOĞAL BİR FENOMEN"
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, tehlikenin boyutlarını ve müsilaj tehdidinin Akdeniz ayağını anlattı.

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Uzman isimden müsilaj uyarısı: Tüm Akdeniz'de görülüyor ama...

Müsilajı, 'denizdeki fitoplankton denilen alglerin oluşturdukları organik bir bileşik' olarak tanımlayan Prof. Dr. Ayas, "Yani özünde glikoprotein ve polisakkaritten oluşan bir organik madde.