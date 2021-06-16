16 Haziran 2021, Çarşamba
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Uzman isimden müsilaj uyarısı: Tüm Akdeniz'de görülüyor ama...
Denizde çok çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yapan Prof. Dr. Deniz Ayas'tan Akdeniz için korkutan uyarı geldi. Son günlerde Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj sorununun, denize kıyısı olan tüm kentlerin de sorunu olabileceğine dikkat çeken Ayas, "Müsilaj, Marmara'daki boyutta olmasa da tüm Akdeniz'de de görülüyor. En büyük neden, denize bıraktığımız kirlilik yükü. Akdeniz de risk altında" dedi.
Giriş Tarihi: 16.06.2021 10:26 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 11:16
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