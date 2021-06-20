Marmara'da müsilaj seferberliği! 500 bin kişilik ekibin çalışması sonuç veriyor! Deniz salyası ne zaman bitecek?

Bir taraftan da doğa koşullarıyla mücadele ediyoruz. Rüzgarın etkisiyle denize açılan müsilaj daha sonra karaya geliyor, vatandaşlar da "Daha dün temizlemiştiniz ne oldu?" gibi tepki gösterebiliyor ama meteorolojik koşullar da gözönüne alınmalı.

Biz kesintisiz olarak sahadayız ve çalışmaları sürdürüyoruz.