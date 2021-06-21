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Son dakika: İçişleri duyurdu: Bitlis'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı'nca 'Eren-11' operasyonları kapsamında, 'te düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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Son dakika: İçişleri duyurdu: Bitlis'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Hizan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince J-İHA, J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

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