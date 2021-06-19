Son dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Haziran İstanbul deprem merkez üssü neresi? Son depremler

İŞTE DEPREM ANI

Deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasında görüntüledi. İş yeri çalışanlarının depremle birlikte kısa süreliğine panik yaşadığı görülüyor.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya deprem sonrası yaptığı açıklamada, "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "An itibariyle olumsuz her hangi bir ihbar ulaşmadı" dedi.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Deprem, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede hissedildi.

Anadolu Yakası'nda bazı vatandaşlar depremi hissedince ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER (19 HAZİRAN 2021)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.06.19 15:07:52 40.9563 29.2358 15.1 -.- 4.2 -.- SULTANBEYLI (ISTANBUL) İlksel

2021.06.19 08:55:28 35.4182 27.8807 28.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.19 07:43:39 37.9497 27.6432 5.3 -.- 2.0 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2021.06.19 07:41:59 40.3217 26.9817 5.5 -.- 1.9 -.- DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel