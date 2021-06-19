Son dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Haziran İstanbul deprem merkez üssü neresi? Son depremler
Son dakika... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'un Kartal ilçesinde 3.9 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Yerin 7.06 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İstanbul'daki deprem çevre illerde de hissedildi. İşte AFAD'dan alınan verilere göre, 19 Haziran son depremler listesi...
İstanbul'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Merkez üssü İstanbul'un Kartal ilçesindeki deprem, saat 15.07'de yerin 7.06 kilometre altında gerçekleşti.
İŞTE DEPREM ANI
Deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasında görüntüledi. İş yeri çalışanlarının depremle birlikte kısa süreliğine panik yaşadığı görülüyor.
İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya deprem sonrası yaptığı açıklamada, "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "An itibariyle olumsuz her hangi bir ihbar ulaşmadı" dedi.
KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI
Deprem, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede hissedildi.
Anadolu Yakası'nda bazı vatandaşlar depremi hissedince ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
SON DEPREMLER (19 HAZİRAN 2021)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.06.19 15:07:52 40.9563 29.2358 15.1 -.- 4.2 -.- SULTANBEYLI (ISTANBUL) İlksel
2021.06.19 08:55:28 35.4182 27.8807 28.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.19 07:43:39 37.9497 27.6432 5.3 -.- 2.0 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.06.19 07:41:59 40.3217 26.9817 5.5 -.- 1.9 -.- DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2021.06.19 07:36:17 40.3377 27.0063 6.1 -.- 2.2 -.- DISBUDAK-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2021.06.19 03:18:28 39.2583 27.6085 6.6 -.- 2.2 -.- BEYCE-SOMA (MANISA) İlksel
2021.06.19 02:49:51 35.8372 31.6457 6.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.19 02:47:12 35.9328 31.4692 8.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.19 02:41:04 36.4505 27.1585 5.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.19 02:23:21 37.7970 26.6570 5.4 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.19 00:12:30 37.9120 27.1915 10.7 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.18 22:51:46 38.6798 27.6198 2.5 -.- 2.3 -.- DEVELI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2021.06.18 22:38:30 38.9488 26.0720 3.4 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.06.18 21:44:07 38.9637 23.5910 6.6 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2021.06.18 19:51:26 35.7620 28.0983 78.6 -.- 4.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.18 19:06:57 36.6145 29.5693 5.4 -.- 1.8 -.- COKEK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2021.06.18 18:53:53 38.4677 39.3855 3.9 -.- 2.0 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.06.18 17:08:18 36.9660 35.0203 9.3 -.- 1.2 -.- KANBERHUYUGU-TARSUS (MERSIN) İlksel
2021.06.18 16:45:56 40.6708 29.2253 0.0 -.- 0.6 -.- YALOVA İlksel
2021.06.18 16:04:56 37.8887 26.9745 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.18 15:31:01 38.2777 35.7038 1.4 -.- 1.7 -.- HUSEYINLI-DEVELI (KAYSERI) İlksel
2021.06.18 15:27:25 40.2553 39.1897 10.2 -.- 2.6 -.- EVREN-SIRAN (GUMUSHANE) İlksel
2021.06.18 14:46:15 39.5378 25.9548 4.9 -.- 1.1 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.18 14:36:43 39.5668 25.8530 5.0 -.- 0.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.18 14:33:24 39.5743 25.9717 5.9 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.18 14:30:36 39.5543 26.0267 5.4 -.- 1.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.18 14:25:42 37.8943 27.2128 8.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.18 14:25:25 39.5755 25.9407 4.9 -.- 1.1 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.18 14:23:29 40.3733 25.8818 4.3 -.- 1.4 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2021.06.18 13:26:41 36.0142 26.9402 13.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.18 13:22:26 39.9320 26.4702 5.0 -.- 0.8 -.- SALIHLER-(CANAKKALE) İlksel
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