Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 19 Haziran İSKİ İstanbul barajları son durum

İstanbul baraj doluluk oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İstanbul'da son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranının görülmesinin ardından susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalınmıştı. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve yağmur yağışı sonrası baraj doluluk oranı yükselişe geçmişti. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? İşte 19 Haziran İSKİ İstanbul barajları son durum...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR OLDU?

19 Haziran tarihli İSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi yüzde 74,81 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 31,62, Terkos'ta yüzde 79,7, Sazlıdere'de yüzde 41,52, Alibey'de yüzde 56,18, Büyükçekmece'de yüzde 71,06, Ömerli'de yüzde 93,47, Darlık'ta yüzde 83,85, Elmalı'da yüzde 90,12, Kazandere'de yüzde 54,88 ve Pabuçdere'de yüzde 48,54 olarak kaydedildi.