Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 19 Haziran İSKİ İstanbul barajları son durum
Son dakika... İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar? Geçtiğimiz aylarda İstanbul susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. Son 10 y ılın en düşük baraj doluluk oranını gören İstanbul'da, kar ve yağmur yağışı sonrası baraj doluluk oranları yeniden yükselmişti. Hafta içi İstanbul'da etkisini gösteren yağmur sonrası barajlardaki son durum merak edilmeye başlandı. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? İşte 19 Haziran İSKİ İstanbul barajları son durum...
İstanbul baraj doluluk oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İstanbul'da son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranının görülmesinin ardından susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalınmıştı. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve yağmur yağışı sonrası baraj doluluk oranı yükselişe geçmişti. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? İşte 19 Haziran İSKİ İstanbul barajları son durum...
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR OLDU?
19 Haziran tarihli İSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi yüzde 74,81 olarak ölçüldü.
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 31,62, Terkos'ta yüzde 79,7, Sazlıdere'de yüzde 41,52, Alibey'de yüzde 56,18, Büyükçekmece'de yüzde 71,06, Ömerli'de yüzde 93,47, Darlık'ta yüzde 83,85, Elmalı'da yüzde 90,12, Kazandere'de yüzde 54,88 ve Pabuçdere'de yüzde 48,54 olarak kaydedildi.
"KURAKLIK" VE "SU YÖNETİMİ" UYARISI
Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Merdun, son yıllardan iklim değişikliğine bağlı olarak yağış miktarının azaldığını belirterek, özellikle tarım sektörünün bu olumsuzluktan daha fazla etkilenmemesi için su yönetimi konusunda önlemler alınması gerektiği uyarısında bulundu.
Merdun, AA muhabirine, küresel ısınma ve küresel iklim değişikliği nedeniyle kimi yerlere daha fazla kimi yerlere ise daha az yağış düştüğünü söyledi.
Akdeniz Bölgesi'nin iklim değişikliğinden daha fazla etkilenmesinin ve yağışların azalmasının beklendiğine işaret eden Merdun, "İklim değişikliğinin önüne geçilmesi için öncelikle sera gazları azaltılmalı. Su yönetimi konusunda önlemler alınmalı. Son zamanlarda kuraklık ciddi boyutlara ulaşmaya başladı. Bu yıl da o dönemlerden birisi. Raporlarda, bölgeden bölgeye değişmekle beraber yağış oranlarında yüzde 40-50 düşüş yaşandığı belirtiliyor. Bu rağmen suyu kullanan nüfus ve sektörler büyüyor." diye konuştu.
Antalya'da turizmin yanında tarımın da önemli bir sektör olduğunu anlatan Merdun "Toplam su potansiyelinin yaklaşık yüzde 75'i tarımda kullanılıyor. Yüzde 15'i içme suyu olarak, yüzde 10'luk kısmı ise sanayii veya endüstride tüketiliyor. Dolayısıyla tarım sektöründeki suyun düzenli ve etkin kullanılması çok önemli. Tarım, kuraklıktan en fazla etkilenecek sektör. Tarımda yer altı sularının düzensiz ve gereğinden fazla kullanılması da su potansiyelini önemli oranda azaltıyor." ifadelerini kullandı.
BİLİNÇSİZ KULLANIM GÖLLERİ KURUTUYOR
Göller Yöresi'nin Antalya ve komşuları Burdur ile Isparta'nın topraklarına yayıldığını belirten Merdun, son dönemlerde yağışlar yeterli düzeyde olmadığı için buradaki göllerde suyun ciddi anlamda azaldığını kaydetti.
Bu nedenle göllerden yararlanma imkanının azaldığına dikkati çeken Merdun, şöyle konuştu:
"Yıllardan beri yer altı sularının kontrolsüz şekilde çekilmesi, kuraklık dönemlerinde yaşanan sıkıntıların artmasına neden oluyor. Tarımda kullanılan su miktarını azaltmak için vahşi ve klasik sulara yerine basınçlı ve yağmurlama yöntemlerinin uygulanması gerekiyor. Su yönetimine ilişkin ciddi düzenlemeler yapılmalı. Su yönetiminin tek elden yönetilmesi ve tüm sektörlerin dahil olduğu entegre bir su politikasının hayata geçirilmesi gerekiyor. Çünkü kuraklık dolayısıyla tarımın olumsuz etkilenmesi, diğer sektörlerde de sıkıntıya yol açacaktır."
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