Deprem neden bu kadar şiddetli hissedildi? Büyük İstanbul depremini tetikler mi? Deprem uzmanı A Haber'e konuştu

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Anadolu Yakası'nda korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası özellikle Kartal-Sultanbeyli merkez üssü çevresinde yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü. Yaşanan sarsıntı ile akıllara, beklenen olası büyük İstanbul depremi geldi ve Kartal'daki depremin bu fay hattı ile ilişkili olup olmadığı merak konusu oldu. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş yaşanan son 3,9 büyüklüğündeki depremin olası büyük İstanbul depreminin habercisi mi? sorusuna A Haber canlı yayınında yanıtladı.

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da korkutan deprem... AFAD, saat 15.08'de merkez üssü İstanbul Kartal olan depremin büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4,2 olarak revize etti. Yaşanan deprem olası büyük İstanbul depremini tetikler mi? Son deprem neden bu kadar şiddetli hissedildi? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

YAŞANAN SON DEPREM BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Depremin şiddetli olmasının en büyük nedeni, derinliğinin sığ olması ve oradaki zeminin yumuşaklığından kaynaklanıyor. AFAD ve Kandilli verileri tam uyuşmuyor. 3.9 ve 4.2 oranları birbirini tutumuyor. Bu depremi Marmara'daki Adalar Fayı ile değerlendirmek lazım. Halkın merak ettiğin soru 'Bu deprem beklenen İstanbul depreminin öncüsü müdür? Böyle bir şey söylemek mümkün değil. Bu tür depremler Marmara'da olağan depremlerdir.

İstanbul'da korkutan deprem... AFAD, saat 15.08'de merkez üssü İstanbul Kartal olan depremin büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4,2 olarak revize etti. Yaşanan depremi A Haber'e anlatan vatandaş, korku dolu o anları 5-6 saniye sürdüğünü ve duvarın gidip-geldiğini panikle kendilerini dışarı attıklarını söyledi.

SON DAKİKA: Merkez üssü İstanbul'un Kartal ilçesindeki deprem, saat 15.07'de yerin 7.06 kilometre altında gerçekleşti.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya deprem sonrası yaptığı açıklamada, "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA: İstanbul'da meydana gelen kısa süreli deprem büyük paniğe neden oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 3,9 büyüklüğündeki depremin merkez üsttü Kartal... Son deprem sonrası bölgeden sıcak görüntüler.