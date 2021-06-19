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Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım bölgesinde 3, Zap bölgesinde 1 olmak üzere 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

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Giriş Tarihi: 19.06.2021 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
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Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların aralıksız sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde 3, Zap bölgesinde 1 olmak üzere toplam 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

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