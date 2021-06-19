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İstanbul'daki korkutan deprem! Vatandaşlar o anları A Haber'e anlattı: Duvarın gidip geldiğini gördüm

A Haber
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Giriş: 19.06.2021 15:57
Güncelleme:19.06.2021 16:02
İstanbul'da korkutan deprem... AFAD, saat 15.08'de merkez üssü İstanbul Kartal olan depremin büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4,2 olarak revize etti. Yaşanan depremi A Haber'e anlatan vatandaş, korku dolu o anları 5-6 saniye sürdüğünü ve duvarın gidip-geldiğini panikle kendilerini dışarı attıklarını söyledi.

SON DAKİKA: Merkez üssü İstanbul'un Kartal ilçesindeki deprem, saat 15.07'de yerin 7.06 kilometre altında gerçekleşti.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya deprem sonrası yaptığı açıklamada, "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA: İstanbul'da meydana gelen kısa süreli deprem büyük paniğe neden oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 3,9 büyüklüğündeki depremin merkez üsttü Kartal... Son deprem sonrası bölgeden sıcak görüntüler.

Korkutan deprem sonrası ilk görüntüler KORKUTAN DEPREM SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER

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