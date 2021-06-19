19 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK'dan Mansur Yavaş'ın "güneş enerjisi" iddiasına yalanlama! Gerçek ortaya çıktı

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK'dan Mansur Yavaş'ın "güneş enerjisi" iddiasına yalanlama! Gerçek ortaya çıktı

Son dakika haberine göre Büyükşehir Belediye Başkanı ’ın, "Köylerdeki evlerin hemen hemen hepsine güneş enerjisi takacağım. İstiyoruz ki köylerde yaşayan vatandaşlarımız ne elektrik ne de su parası ödesin" şeklindeki vaadini de yerine getirmediği ortaya çıktı. Mansur Yavaş’ın seçimlerin ardından “Ben 'na güneş enerji istiyordum ama yasayla bunlar yasaklandı” iddiasının da gerçeği yansıtmadığı bildirildi. yetkilileri de "Bu proje ile ilgili 'ya herhangi bir başvuru yapılmadı." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.06.2021 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
ABONE OL
Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK'dan Mansur Yavaş'ın güneş enerjisi iddiasına yalanlama! Gerçek ortaya çıktı

ve (); 'ın söz konusu açıklamasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sabah'ın haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; "Çamlıdere Barajı üzerine güneş enerjisi panellerinin kurulması" iddiası da dâhil olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nden bakanlığa "barajlar üzerine güneş enerjisi sistemleri kurulması" gibi hiçbir müracaatın bulunmadığını bildirildi.

"EPDK'YA HERHANGİ BİR BAŞVURU YAPILMADI"
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yetkilileri, "Bu proje ile ilgili EPDK'ya herhangi bir başvuru yapılmadı" dedi.

YAVAŞ: KÖYLERDEKI EVLERİN HEMEN HEMEN HEPSİNE GÜNEŞ ENERJİSİ TAKACAĞIM
Mansur Yavaş, 'da seçim öncesi yaptığı konuşmada "Köylerdeki evlerin hemen hemen hepsine güneş enerjisi takacağım. İstiyoruz ki köylerde yaşayan vatandaşlarımız ne elektrik ne de su parası ödesin" ifadelerini kullandı.

"ARAZİ OLARAK KULLANILMAYAN YERLERİN HEPSİNDE ARTIK GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ SİSTEMİNE GEÇMEK DURUMUNDAYIZ"
Mansur Yavaş, "Bunlar açık alanlarda, Ankara'daki barajlarımızın üzerinde de bunlardan yer alacak, hem buharlaşmayı önleyecek. Güneş enerjisi sistemleri baraj üzerinde olacak. Ayrıca arazi olarak kullanılmayan yerlerin hepsinde artık güneş enerji sistemi sistemine, temiz enerjiye geçmek durumundayız. Çünkü aksi takdirde biz bu enerji işine çok çok para ödüyoruz, doğalgaza para ödüyoruz…" iddiasında bulundu.

"BEN ÇAMLIDERE BARAJI'NA GÜNEŞ ENERJİ İSTIYORDUM AMA YASAYLA BUNLAR YASAKLANDI"
Mansur Yavaş, "Seçim vaadlerinizden bir tanesi Ankara'da su fiyatlarını aşağıya çekmekti. Siz gelmeden aşağıya çekildi? Hala aynı fiyat mı?" şeklindeki soruya şöyle cevap verdi:

"Ben Çamlıdere Barajı'na güneş enerji istiyordum ama yasayla bunlar yasaklandı. Bunlar yapılamıyor. Tam yasaklanma gerekçesini hatırlamıyorum ama Enerji Bakanlığı kendi yapacak veya tahmin ediyorum öyle gerekçesi var. Oradan elde ettiğimiz enerjiyle ile yoksul ailelerden, 50-100 bin ailenin ücretsiz elektrik kullanmasını verecektik (sağlayacaktık). Maalesef onu da yapamıyoruz."

CHP'li Yavaş ve İP grubu Ankara'da suya yüzde 80 zam yaptı! CHP'Lİ YAVAŞ VE İP GRUBU ANKARA'DA SUYA YÜZDE 80 ZAM YAPTI!
Mansur Yavaş Meclis üyelerini konuşturmadı MANSUR YAVAŞ MECLİS ÜYELERİNİ KONUŞTURMADI
Mansur Yavaş suya yüzde 80 zam yapılmasında ısrarcı! MANSUR YAVAŞ SUYA YÜZDE 80 ZAM YAPILMASINDA ISRARCI!
Mansur Yavaş bir sözünü daha tutmadı MANSUR YAVAŞ BİR SÖZÜNÜ DAHA TUTMADI
Yavaş yönetimine tepki yağıyor: Acilen geri çekin YAVAŞ YÖNETİMİNE TEPKİ YAĞIYOR: ACİLEN GERİ ÇEKİN
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA