Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan dikkat çeken terörle mücadele açıklaması

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Son 6 yılda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi, barınaklarına, sığınaklarına, mağaralarına, tüm inlerine girildi, girilmeye devam ediyor" dedi.



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