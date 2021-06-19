Son dakika | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan dikkat çeken terörle mücadele açıklaması
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Son 6 yılda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi, barınaklarına, sığınaklarına, mağaralarına, tüm inlerine girildi, girilmeye devam ediyor" dedi.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Son 6 yılda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi, barınaklarına, sığınaklarına, mağaralarına, tüm inlerine girildi, girilmeye devam ediyor" dedi.
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