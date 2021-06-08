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Mansur Yavaş suya yüzde 80 zam yapılmasında ısrarcı! "Biz sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" demişti

Haziran ayı olağan toplantısı bugün... , suya yüzde 80 zam yapılmasına yönelik talebi yeniden Meclisi’ne gönderdi. Yavaş, suya yüzde 80 zam yapılması teklifini 3 defa Meclise getiriyor. Mansur Yavaş, seçim öncesi "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" demişti.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Mansur Yavaş suya yüzde 80 zam yapılmasında ısrarcı! Biz sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz demişti

Başkanı 'ın; suya yüzde 80 zam yapılmasına yönelik talebi yeniden üçüncü defa 'ne gönderdiği öğrenildi.



Bugün ilk oturumu saat 17.00'de başlayacak olan 'nin haziran ayı olağan toplantısında 'nce uygulanmak istenen kademeli su tarifesi görüşülecek.


Mansur Yavaş'ın imzasının bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Duyurusu'nda; "Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13'üncü maddesi gereğince ekli gündem maddelerini görüşmek üzere 8 Haziran 2021 Salı günü saat 17.00'de Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan Belediye Konferans Salonunda olağan şekilde toplanacaktır.. Kamuoyuna duyurulur" deniliyor.

Mansur Yavaş'ın, söz konusu yazısında suya yüzde 80 zam yapılmasına yönelik teklifin bulunmaması dikkat çekiyor.



SUYA YÜZDE 80 ZAM YAPILMASINA YÖNELİK TALEBİ REDDEDİLDİ
AK Partili ve MHP'li Ankara Meclisi üyeleri, 12 Nisan 2021 tarihli Meclis Toplantısı'nda "kademeli su tarifesi" teklifini reddetmişti.
ve MHP'li Meclis üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya yüzde 80 zam yapılmasını talebini reddetmişti.. AK Parti ve MHP'nin de desteğiyle dar gelirli ailelerin 10m3'e kadar su ücretinin 1 TL olması ise kabul edildi.

'nin (ASKİ) teklifte 15 metreküp üstü kullanıma yüzde 80 zam yapılmasını, 10-15 metreküp arasındaki kullanıma ise yüzde 50 zam yapılması öngörülüyordu.

YAVAŞ: SUDAN PARA KAZANILMAYACAĞINA İNANIYORUZ
Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu dönemde iş yerlerindeki su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" iddia etmişti. Yavaş, söz konusu açıklamayı 22 Şubat 2019 tarihinde yaptı.

"SU PARASINI TAYİN EDERKEN, MALİYET ARTI ÇOK CÜZİ KARLA VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Mansur Yavaş, seçimlerinden önce su zammın çok düşük olacağını iddia etmiş ve "Su parasını tayin ederken, maliyet atı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek. Yardım alan ailelerin 50 lirası elde kaldı. Onlar farkında değiller. 50 lirayla aileler çocuklarına 1-1.5 kilo et alıyorlar, süt alıyorlar, çocuklarına bot ve giyecek kaban alıyorlar. 50 liranın önemi o kadar çok ki yardım alan aileler arasından" iddiasında bulundu.

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