Mansur Yavaş bir sözünü daha tutmadı! Bakanlığı suçladı

MANSUR YAVAŞ'TAN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NA SUÇLAMA

Mansur Yavaş; bir özel televizyon kanalında "58 kilometrelik metro hedefine ulaşmanın neresindesiniz?" şeklindeki soruya cevap verdi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın metro yapılmasına izin vermediğini savundu.

Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Biz Keçiören'den Havaalanı'na yapacağız diye bize (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı) izin vermediler. Biz sadece 800 metre kadar Söğütözü'ne giden bir de Mamak yapabilirsiniz dendi. Sadece Mamak'ı verdiler, 7.8 kilometre. Şu anda proje hazırlanıyor. Proje ihalesini yaptık. Proje yapılınca bakanlığa gidilecek, ÇED raporu alacak. Bana kalırsa göre sürem bitmeden hepsini bitirmeyi düşünüyorum. Bu hızla gidersek 2-3 tane istasyonu ancak yapabiliriz. Şu anda sondajlar vuruluyor. Bu arada kredi görüşmelerine devam ediyoruz. Niye izin verilmiyor? Tam gerekçesini bilemiyorum. Gökçek döneminde yapılamayan Keçiören ve Çayyolu projesini Ulaştırma Bakanlığı bitirdi. Bunların sözleşmesi yapılırken, demişler ki, metroyu Ulaştırma Bakanlığı yapsın, aldığı paradan belli bir oranla borç olarak ödesin. Bu eski dönemde 235 yıl sürüyor."