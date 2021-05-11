Mansur Yavaş yönetiminden İsrail Büyükelçiliği'ne teşekkür belgesi! Tepki yağıyor: Acilen aldığınız parayı iade ederek geri çekin

KÖSE: ACİLEN ALDIĞINIZ PARAYI İADE EDEREK TEŞEKKÜR PLAKETİNİZİ GERI ÇEKİN"

Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse: "Katil israil yıllardır yaptığı gibi bu gece de Müslümanları şehit etti. Bu sırada Sayın Mansur Yavaş ise israil büyükelçiliğine teşekkür etmekle meşgul. Yazıklar olsun. Acilen aldığınız parayı iade ederek teşekkür plaketinizi geri çekin."

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: "İsrail Büyükelçiliği Ankara Büyükşehir Belediyesi iftar programına 500 paket destek vermiş. Bu kadar düştüğünüzü bilseydim Ağrı Belediyesi olarak size 1000 paket gönderecektim"