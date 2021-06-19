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CHP'den şaşkına çeviren temel atma töreni: 10 başkan 1 kreş! "Gören de dev bir proje açıyorlar zanneder"

'nın ilçesinde bir kreşin temel atma törenine CHP'li belediye başkanları çıkarma yaptı. Açılışa 2 büyükşehir, 8 ilçe belediye başkanı ve 2 milletvekili katıldı. Şaşkına dönen vatandaşlar "Gören de küçük bir kreş değil dev bir proje açıyorlar zanneder" yorumunu yaptı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 19.06.2021 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
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CHP'den şaşkına çeviren temel atma töreni: 10 başkan 1 kreş! Gören de dev bir proje açıyorlar zanneder

'nın ilçesinde tek katlı bir kreşin temel atma törenine CHP'li belediye başkanlarının tam kadro katılması ve sanki dev bir proje hayata geçiriliyor havasında tören yapılması şaşkınlık yarattı. CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak olan kreşin temel atma töreni önceki gün yapıldı.

Kozan'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde 724 metrekare arsa üzerine inşa edilecek ve 150 öğrenciye hizmet verecek tek katlı kreşin temel atma törenine CHP'liler adeta çıkarma yaptı. Törene CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı , Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra , Ankara, , 'dan 8 ilçe belediye başkanı ve 2 milletvekili katıldı.

Törende, CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP Adana milletvekilleri ve ile Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı yer aldı.

DEV YATIRIM HAVASI
Kreş için yapılan tören, 'de şimdiye kadar hayata geçirilen dev yatırım ve projelerin açılışlarını aratmadı. Belediye bandosunun çaldığı müzik ve atılan konfetiler eşliğinde kreşin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Küçük bir kreşin temel atma törenine CHP'li belediye başkanlarının çıkarma yapması vatandaşları şaşırttı. Bazı vatandaşlar, "133 bin nüfuslu ilçedeki bir kreşin temel atma törenine CHP'lilerin adeta tam kadro katılması şaka gibi. Görenler de tarihi bir proje ya da dev bir yatırımın açılışını yapıyorlar zanneder" diyerek tepki gösterdi.

BUTONA BASMA YARIŞI VE ÇEŞME AÇILIŞINI HATIRLATTI
Kreş için yapılan görkemli tören, akıllara 'ta yapılan bir temel atma töreninde CHP'li vekillerin butona basmak için birbiriyle yarıştığı görüntüleri akıllara getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet içerisinde bulunan CHP'li ve aynı butona beraber basmış ve o esnada Altay'ın elinin üzerine kendi elini koyan Özkoç, Engin Altay'ın tepki dolu bakışlarıyla karşılaşmıştı.

İBB Başkanı ise, Sultanahmet'te restorasyonu yapılan çeşmenin açılışını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte yapmıştı. Sözde açılış sosyal medyada alay konusu olmuştu.

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