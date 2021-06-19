CHP'den şaşkına çeviren temel atma töreni: 10 başkan 1 kreş! "Gören de dev bir proje açıyorlar zanneder"

Küçük bir kreşin temel atma törenine CHP'li belediye başkanlarının çıkarma yapması vatandaşları şaşırttı. Bazı vatandaşlar, "133 bin nüfuslu ilçedeki bir kreşin temel atma törenine CHP'lilerin adeta tam kadro katılması şaka gibi. Görenler de tarihi bir proje ya da dev bir yatırımın açılışını yapıyorlar zanneder" diyerek tepki gösterdi.