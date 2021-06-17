İstanul Caddebostan’da yağmur sonrası müsilaj azaldı
İstanbul’da iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak ve rüzgârın ardından Kadıköy Caddebostan sahilinde bugün müsilaj yoğunluğunun azaldığı görüldü. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul'da çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor.
İstanbul'da yağış ve rüzgarın etkisiyle Caddebostan sahilindeki müsilaj yoğunluğunun azaldığı gözlendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul'da çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor.
Kentte aralıklarla etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle Caddebostan sahilinde 2 gündür görülen müsilaj yoğunluğu sabah saatlerinde etkisini yitirdi.
Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle müsilajın yeniden kıyıda çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait depolama tankları, bariyerler herhangi bir olumsuzluğa karşı Caddebostan sahilinde hazır bekletiliyor.
Ayrıca bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor.
İBB'ye ait teknelerin sahillere yakın kısımlarda dip temizleme çalışmaları da sürüyor.
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