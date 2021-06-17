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İstanul Caddebostan’da yağmur sonrası müsilaj azaldı

’da iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak ve rüzgârın ardından sahilinde bugün müsilaj yoğunluğunun azaldığı görüldü. Öte yandan çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul'da çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2021
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İstanul Caddebostan’da yağmur sonrası müsilaj azaldı

'da yağış ve rüzgarın etkisiyle sahilindeki müsilaj yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul'da çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor.

Kentte aralıklarla etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle Caddebostan sahilinde 2 gündür görülen müsilaj yoğunluğu sabah saatlerinde etkisini yitirdi.


Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle müsilajın yeniden kıyıda çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

ait depolama tankları, bariyerler herhangi bir olumsuzluğa karşı Caddebostan sahilinde hazır bekletiliyor.

Ayrıca bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor.

'ye ait teknelerin sahillere yakın kısımlarda dip temizleme çalışmaları da sürüyor.

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