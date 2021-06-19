Son dakika: MSB duyurdu: Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla icra edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Özel Kuvvetler Komutanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla icra edildi. 7-17 Haziran tarihlerinde gerçekleşen tatbikat ile iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amaçlandı." ifadelerine yer verildi.

Özel Kuvvetler Komutanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla icra edildi. 7-17 Haziran tarihlerinde gerçekleşen tatbikat ile iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amaçlandı. pic.twitter.com/8piTrCi2M5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2021