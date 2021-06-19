19 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika: MSB duyurdu: Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla icra edildi

Son dakika haberineMilli Savunma Bakanlığı (MSB), 'nın ev sahipliğinde Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatının başarıyla icra edildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 19.06.2021
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Son dakika: MSB duyurdu: Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla icra edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Özel Kuvvetler Komutanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla icra edildi. 7-17 Haziran tarihlerinde gerçekleşen tatbikat ile iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amaçlandı." ifadelerine yer verildi.

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