Son dakika: Antalya Diplomasi Forumu başladı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sıkılı yumruklarla müsafaha olmaz. Sıkılı yumrukları gevşetecek en etkili yol hala diplomasidir." dedi. Yerli aşıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Yıl sonundan önce bitirmeyi planlıyoruz; tüm insanlıkla paylaşacağız. Salgın döneminde yapılan hataların tekrar etmemesi için aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Bölgemizin ve dünyanın meselelerini konuşmak, çözüm yolları üretmek için buradayız. Foruma Antalya'nın ev sahipliği yapması tesadüf değildir. Tıpkı Akdeniz gibi farklı kültürlerin ortak yuvasıdır.
Antalya Diplomasi Forumu'nun inşallah zamanla küresel diplomasinin kalbinin attığı bir zemine dönüşeceğine inanıyorum. Buradan vereceğimiz mesajlar tüm dünyaya dalga dalga yayılacaktır.
2020'de 16 milyon turisti sorunsuz bir şekilde ülkemizde ağırladık. Diplomasi insanlığın toplu halde yaşamaya başladığı tarihlerden beri kullanılan bir tabirdir. Bugün diplomasi deyince sadece devlet ve hükümet yetkilileri arasında kapalı kapılar ardından yapılan görüşmelerden bahsetmiyoruz.
Artık siyasetçilerle birlikte STK', iş dünyası, medya ve üniversiteler arasındaki mesajlar da dış politikayı şekillendiriyor. Dijital diplomasi de bu dönemin kazanımlarındandır. Dönem, sorunların suhuletle çözümünde diplomasiyi daha fazla devreye alma dönemidir. Sıkılı yumruklarla musafaha olmaz. Sıkılı yumrukları gevşetecek en etkili yol hala diplomasidir. Dünyadaki değişimi doğru okuyan vizyoner bir diplomasi trafiğini hakim kılmamız gerekiyor.
ANCAK 100 GÜN SONRA GÜNDEMİNE ALDI
Koronavirüs salgınında bu ihtiyacı hepimiz bir kez daha hissettik. Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmekte iyi bir imtihan veremedi. BM salgını ancak 100 gün sonra gündemine alabildi. Salgın karşısında işbirliğini yerini rekabetçi politikalara bıraktı. Afrikalı, Asyalı kardeşlerimiz kaderlerine terk edildi. Bir çok ülkede toplumsal huzursuzlukların nüksetmesi, Akdeniz'de ölümlerin artması bunun en çarpıcı örneklerindendir.
AŞI MİLLİYETÇİLİĞİNE FIRSAT VERİLMEMELİDİR
Dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızın imdadına koşmaya çalıştık. 158 ülkeye ve 12 kuruluşa sağlık malzemesi gönderdik. Sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişimini sağladık. Aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir. Şantaj, baskı, politika dikte aracı olarak kullanılması yanlıştır. Kullanıma hazır hale gelince yerli aşımızı inşallah tüm insanlıkla paylaşacağız. Eskinin alışkanlıklarıyla günümüzün sorunlarına çözüm bulamayacağımız açıktır.
Küresel sistemin üzerine inşa edildiği ana yapılar mevcut haliyle çözümün değil sorunun bir parçasıdır. Dünya 5'ten büyüktür demeye devam ediyoruz. 8 milyar insanın kaderi BM üyesi 5 ülkenin insafına bırakılamaz. 190 ülkeye bir süreliğine masada oturma hakkı veren, kendi kaderleriyle ilgili söz hakkı tanımayan bir sistem adalet üretemez. Güvenlik Konseyi'nin daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturulması gerekiyor. Reform taleplerini dile getiren ülkeleri dışlamaya yönelik gizli - açık baskılar da olabilir. Türkiye ile söylenen eksen tartışmaları bu hazımsızlığın ürünüdür. Tüm insanlık adına hakkı ve adaleti sağlamaya devam edeceğiz. Bunun uzun bir süreç olduğunun bilincindeyiz.
252 TEMSİLCİLİK İLE DÜNYADA 5. SIRADAYIZ
Türkiye 252 dış temsilciliği ile dünyanın en geniş 5. büyük diplomatik ağına sahip ülke konumundadır. Barışa, istikrara katkı sağlamak için çaba harcıyoruz. Suriye'de halkın iradesini yansıtacak bir siyasi çözümün olması için var gücümüzle çalıştık. 10 yıldır 4.5 milyona yaklaşan Suriyeli kardeşimizi misafir ediyoruz. Suriye'de faaliyet gösteren PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı sahada varlık gösteren ilk ülke biz olduk. DEAŞ'ın Suriye'deki varlığına büyük ölçüde son vererek Avrupa ve dünyanın güvenliğine katkı sağladık. Şu an itibariyle DEAŞ'ın 4500 mensubunu etkisiz hala getirdik.
ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU
Antalya'da geçen yıl yüz yüze yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle ertelenen ADF, 18-20 Haziran'da Nest Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde 18-20 Haziran'da yapılacak ADF'de dünyanın dört bir yanından üst düzey devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş yetkilileri, iş insanları, kanaat önderleri ve akademisyenler bir araya geldi.
DİPLOMASİNİN NABZI ADF'DE ATACAK
Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, "Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenecek ADF'ye 10 devlet ve hükümet başkanı ile 42 dışişleri bakanı katılıyor.
Ayrıca, 3 eski devlet ve hükümet başkanı ile yaklaşık 52 uluslararası örgüt temsilcisi veya eski hükümet yetkilisi ADF'de yer aldı.
BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER ELE ALINACAK
Her yıl düzenlenerek kurumsallaşması ve diplomasi alanında referans gösterilen bir diyalog platformu olması hedeflenen ADF'de liderlerin katılacağı 2 oturumun yanı sıra bölgesel, küresel ve tematik konu başlıklarında 15 oturum yer alacak.
"Doğu Akdeniz İçin Bölgesel Konferans" başlıklı bir panelin de düzenleneceği ADF'de, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, şu oturumlarda ele alınacak:
"Küresel Yönetişim: Küresel Çözümler İçin Yeni Yaklaşımlar, Transatlantik İlişkilerde Yeni Dönem, Edinilen Dersler Işığında Bölgesel Dayanışmayı Nasıl Güçlendirebiliriz?, Afrika'yla Kurulan Ortaklıklar ve Karşılıklı Kazanımlar, Sanal Dünyada Bilgi Kirliliği ve Yalan Haber Olgusu, Güney Kafkasya: Bölgesel Barış ve İş Birliği İçin Yeni Fırsatlar, Asya'da Bölgesel İş Birliği, Mülteciler ve Göçmenlere İnsani Yaklaşım, Orta Doğu ve Kuzey Afrika: Sürdürülebilir Bir Gündeme Doğru, Barış Arayışlarına Kadınların Katkısı, Aşırıcılık ve Ayrımcılıkla Mücadele, İş Dünyası ve Ekonomi Diplomasisi, Dönüşen Terörizm Tehdidi, Enerji: Bizi Nasıl Bir Gelecek Bekliyor?, Komşuların Ortak Bakışı: Avrupa'nın Geleceği, Bölgesel Örgütlerin Etkinliğini Nasıl Arttırabiliriz?, Gençlik Forumu."
KATILIMCILAR HER GÜN TEST YAPTIRACAK
Forum, salgın döneminde fiziki katılımla tüm salgın tedbirlerine riayet edilerek düzenlenecek en büyük uluslararası etkinliklerden biri olacak.
ADF'ye yurt içinden ya da yurt dışından gelecek katılımcılar ile basın mensuplarının 48 saat önce yaptırdıkları COVID-19 testini yetkililere sunması ve forum süresince her gün otellerde kurulacak merkezlere giderek test yaptırması gerekecek.
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