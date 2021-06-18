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Son dakika: PKK'da çözülme sürüyor! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yeşil kategorideki terörist teslim oldu

Son dakika haberi... koordinesinde ve tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan kod adlı Özgür Abik isimli örgüt mensubu ilinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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Son dakika: PKK'da çözülme sürüyor! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yeşil kategorideki terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan Erdal Uğur kod adlı Özgür Abik isimli örgüt mensubu Mardin ilinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

2009 yılında terör örgütüne katılan, Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren örgüt mensubu son olarak örgütün sözde -Gap Riha- alanında sorumlu düzeyde faaliyet göstermekteydi.

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