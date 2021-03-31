31 Mart 2021, Çarşamba
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İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu

, "Jandarma ve emniyetin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu terör örgütü 'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu." açıklamasını yaptı. Böylece ikna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 39'a yükseldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
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İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1991 ve 2020 arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

3 terörist ikna yoluyla teslim oldu 3 TERÖRİST İKNA YOLUYLA TESLİM OLDU

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