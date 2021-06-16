PKK'nın Suriye'deki füzecisi Bahoz kod adlı Azat Yüksel Suruç'ta teslim oldu
Suriye’nin kuzeyini işgal eden YPG saflarından kaçan Bahoz kod adlı Azat Yüksel Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde teslim oldu. Terörist ABD’nin kendilerine verdiği sözde yardım silahlarından 1 M-16 tüfek, 1 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermiyi de beraberinde getirdi. Teröristin üzerinden çıkan hafıza kartında ise terör örgütünün TSK’nın sınır ötesi harekâtlarında Mehmetçiğe karşı kullandığı Katyuşa füzesinin nasıl kullanılacağına dair bilgiler, rüzgâr, derece, enlem ve boylam ölçümlerini içeren bir kroki de çıktı. Tutuklanan terörist hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Suriye'de terör örgütünden kaçan Azat Yüksel, TSK'nın Afrin'deki Zeytin Dalı, Resulayn ve Tel Abyad'da ise Barış Pınarı harekâtında Mehmetçiğe karşı ağır silah kullanan 60 teröristi fotoğraflarından teşhis ederek katıldıkları eylemleri tek tek anlatarak askerlerimizin şehit olduğu hain saldırılar hakkında önemli bilgiler verdi.
Terörist Suriye'de örgütün silah ve cephane deposu, eğitim alanları, yeraltı tünelleri, hapishane ve toplantı binalarıyla ilgili 56 ayrı noktayı uydu koordinatlarıyla tek tek istihbarat birimlerine gösterip deşifre etti. Teröristin üzerinden çıkan hafıza kartında önemli bilgiler ele geçti. Batılı ülkelerin DEAŞ'la mücadele adı altında PKK-YPG'ye verdiği sözde yardım silahlarından olan Katyuşa füzesinin nasıl kullanılacağına dair bir broşür ile füzenin hangi iklim şartlarında, rüzgâr, santim, mesafe, derece, enlem ve boylam ölçümlerini içeren bir tablo da bulundu.
AMERİKA 15 DAKİKA ÖNCE YPG'YE İSTİHBARAT VERDİ
Sabah'ın haberine göre lisede okurken Lice kırsalına giderek PKK'ya katıldığını anlatan Azat Yüksel, "Doğru ve yanlışı ayırt edemiyordum. Lisede okurken Lice kırsalına giderek PKK'ya katıldım. 15 kişi olduktan sonra bir minibüsle Siirt'e, buradan da Kuzey Irak'a geçtik. Gara Dağında uzun süre ağır silah eğitimi aldıktan sonra Suriye'nin Haseki, Münbiç, Afrin ve Şehba bölgelerinde kaldım. Al Malikiyah'daki Karaçok Dağına TSK'nın bir hava harekâtı hazırlığı yaptığına dair Amerikalı yetkililer saldırıdan 15 dakika önce Karaçok YPG saha sorumlusuna saldırı olacağı istihbaratını verip bölgeyi boşaltmamızı istedi. Halep'e gelen İranlı askeri yetkililer bize bir haftalık drone eğitimi verdi" dedi.
BARIŞ PINARI HAREKÂT BÖLGESİNE MAYIN TAŞIDIM
Buna rağmen harekâtta çok sayıda teröristin öldürüldüğünü anlatan Yüksel'in itirafları şöyle:
"Örgütün sabotaj okulunda basmalı, çekmeli, ters buton ve kopan tel gibi mayın tuzağı üzerine branş eğitimleri aldım. Zeytin Dalı harekâtında beni Raco beldesine mayıncı olarak gönderdiler. 3 adet Rus yapımı anti tank mayını yola döşendi. Zırhlı araçlar geçerken patlatıldı ve 3 kişi öldü. Örgüt çok ağır kayıplar verince Kandil'den gelen talimat üzerine Afrin'i terk etmemiz istendi. İnternet üzerinden ailemle iletişim kurduğumu fark edince beni tutukladılar, özeleştiri yapmamı istediler, sonra da takım komutanlığı görevime son verdiler. Haseki bölgesinde MLKP ve TİKKO örgütlerinin de askeri eğitim alanları var. Barış Pınarı harekâtı başlayınca elimden yaralandım. Mayın, fünye ve tuzaklama malzemelerini araçla sabotajcılara teslim ettim."
"RUSLAR BİZE İSTİHBARAT VERDİ"
"TSK buraları da ele geçirince Deyr Ez Zor ve Tabka'ya kaçtık. TSK'nın Tabka'ya da harekât hazırlığı içinde olduğuna dair Rus istihbaratından bize bilgi geldi. Bu kez Kobani'ye kaçtık. Kobani'nin her yerinde yeraltı tünelleri var. Şehirlerin birbiriyle yeraltındaki tünellerden bağlantıları var. İçine sığınaklar yapılan bu tünellere olası harekâtta uzun süre kalabilecek yaşam malzemeleri konuldu. Kobani'deki Miştenur tepesi örgüt için hayati önem taşır. Kobani Miştenur'un hemen altındadır. Bu tepe kaybedilirse Kobani düşer diye çok korkuyorlar. Suriye de son dönemde TSK baskısı artınca Camilerin altına tüneller kazılmaya başlandı. Olası harekâtta camiler vurulmayacağı için örgüt buraları güvenli görüyor. Termal kameraya yakalanmamak için teröristler vücutlarına alüminyum folyo sarıyor."
ABD VE RUSYA BİZİ TÜRKİYE'YE KARŞI KULLANIYOR
"Örgüte katılımlar HDP il, ilçe binaları aracılığıyla oluyor. PKK'ya katılmak isteyen kişi HDP binasına gider ve katılım yapmak istediğini iletir. Bu kişi katılımları sağlayan kişiye yönlendirilir. Ancak son iki yıldır Türkiye'den örgüte katılan kimse olmadı. Ancak kaçıp teslim olan yüzlerce kişi var. Örgüt içinde teslim olanların serbest kaldıkları, ya da çok az ceza alıp yeniden ailelerine kavuştukları konuşuluyordu. Bu tür konuşmalar öldürülme sebebi olduğu için ve kimse kimseye güvenmediği için kaçmak isteyenler bunu ifade edemiyor. Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin Suriye Tabka'ya gelerek örgütün yaşadığı kayıplarla ilgili toplantı yaptı ve Amerika ve Rusya'nın PKK-YPG'ye çıkarları doğrultusunda yaklaştığını ve yaşanan diplomatik anlaşmazlıklarda her iki ülkenin de Türkiye'yi bir koz olarak kullandığını bize anlattı."
ABD, FRANSA VE RUSYA'NIN CİDDİ SİLAH YARDIMI VAR
"Amerika, Fransa, Rusya ciddi silah ve cephane yardımı yapıyor. Ben sabotajcı olduğum için Rus yapımı Anti Tank Mayını kullanıyorduk. Son dönemde Rus ve Türk askerlerinin ortak devriyesine örgüt şiddetle karşı çıkmaktadır. Örgütün Suriye'deki ana gelir kaynağı, işgal ettiği bölgelerden çıkarılan petroldür. Kaçakçılardan da yüklü miktarda vergi adı altında haraç toplamaktadır. Mazlum isimli arkadaşım ailesiyle irtibat kurup kaçacağını söyledi. Ailesinin ve güvenlik güçlerinin yönlendirmesiyle Kobani-Suruç sınırına sabotaj işlerinde kullanılan araçla gelerek silahımla teslim oldum."
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