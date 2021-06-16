PKK'nın Suriye'deki füzecisi Bahoz kod adlı Azat Yüksel Suruç'ta teslim oldu

ABD VE RUSYA BİZİ TÜRKİYE'YE KARŞI KULLANIYOR

"Örgüte katılımlar HDP il, ilçe binaları aracılığıyla oluyor. PKK'ya katılmak isteyen kişi HDP binasına gider ve katılım yapmak istediğini iletir. Bu kişi katılımları sağlayan kişiye yönlendirilir. Ancak son iki yıldır Türkiye'den örgüte katılan kimse olmadı. Ancak kaçıp teslim olan yüzlerce kişi var. Örgüt içinde teslim olanların serbest kaldıkları, ya da çok az ceza alıp yeniden ailelerine kavuştukları konuşuluyordu. Bu tür konuşmalar öldürülme sebebi olduğu için ve kimse kimseye güvenmediği için kaçmak isteyenler bunu ifade edemiyor. Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin Suriye Tabka'ya gelerek örgütün yaşadığı kayıplarla ilgili toplantı yaptı ve Amerika ve Rusya'nın PKK-YPG'ye çıkarları doğrultusunda yaklaştığını ve yaşanan diplomatik anlaşmazlıklarda her iki ülkenin de Türkiye'yi bir koz olarak kullandığını bize anlattı."