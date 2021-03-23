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Son dakika: PKK'dan kaçan terörist teslim oldu! PKK'da çözülme büyüyor

Son dakika haberleri... 2015'de terör örgütü PKK'ya katılarak Irak ve Suriye'deki faaliyetlerde yer alan bir terörist, 'ye kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Giriş Tarihi: 23.03.2021 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021
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Son dakika: PKK'dan kaçan terörist teslim oldu! PKK'da çözülme büyüyor

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu; terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubu bugün Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 36'ya yükseldi.

PKKda çözülme sürüyor: Teslim oldular PKK'DA ÇÖZÜLME SÜRÜYOR: TESLİM OLDULAR
PKKda çözülme sürüyor! 1 terörist teslim oldu PKK'DA ÇÖZÜLME SÜRÜYOR! 1 TERÖRİST TESLİM OLDU

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