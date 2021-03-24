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Teslim olan kadın terörist kabus dolu hikayesini anlattı: Önce HDP binasına sonra Kandil'e götürdüler

Son dakika haberine göre; Kuzey Irak'taki 'ndan fırsatını bulup kaçan ve Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olan Helin kabus dolu hikayesini anlattı. tarafından kandırılan Helin, "Beni Diyarbakır’da 15 yaşındayken atletizm öğretmenim kandırdı. Önce il binasına, oradan da Kandil’e götürdüler" dedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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Teslim olan kadın terörist kabus dolu hikayesini anlattı: Önce HDP binasına sonra Kandil'e götürdüler

Kuzey Irak'taki 'ndan fırsatını bulup kaçan ve Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olan Helin K. hakkında Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Helin, örgüt içinde geçirdiği 5 yıllık kâbus dolu hikâyesini anlattı.



"Beden eğitimi öğretmenimiz, aynı zamanda atletizm takımında hocam olan beni atletizm yarışlarına götürüyordu. günü sınıfa gelerek, 'Çocuklar bugün Nevruz kutlamalarına katılabilirsiniz' dedi.

Orada Apo posterleriyle bayraklarını gördüm, öğretmenim tavsiye ettiği için suç olduğunu düşünemedim. Yine atletizm yarışından dönünce bir gece öğretmenimizin evinde kaldık. Bize ''ye destek için miting var. Ailelerinizi de ikna edip gidin' dedi.

Öğretmenimiz bir başka gün bu kez o tarihte Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın atletizm öğrencilerini davet ettiğini söyledi. Belediyeye gittiğimizde öğretmenimiz beni Kışanak'a parmağıyla gösterip örgütü kastederek, 'Başkanım bunun abisi de orada' dedi.

Çünkü örgüte katıldıktan sonra 'de ölen ağabeyim de beden eğitimi öğretmenimiz Sadettin'in öğrencisiydi. Sadettin öğretmen, öğrencilere para dağıtırken, bana 50 TL fazla verdi.

HDP İL BİNASINDAN GARA DAĞI'NA
Mahsun adında bir akrabamızın kanalıyla örgüte katıldığını öğrenince ben de il binasına gittim. Sonra birlikte parti binasından çıkıp başka bir eve gittik.

Burada iki kişi daha bekliyordu. Sonra 'na buradan da Kuzey Irak'taki Gara Dağı'na götürüldüm. Bana suikast eğitimi, ev ve sokak baskınları, şehir savaşları ve yakın dövüş eğitimi verdiler. 'te bize anti terör eğitimini uyruklu eski üst düzey askerler veriyordu."

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