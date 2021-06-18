4. yargı paketi TBMM'ye sunuldu! 4 kanunda değişiklik

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun açıklamalarından derlenenler;

Dördüncü yargı paketi ne getiriyor...

Yargı paketiyle toplam 4 kanunda değişiklik yapıyoruz. 27 maddeden müteşekkil bir kanun.

1- İdarenin 60 günde cevap verme süresini 30 güne indiriyoruz.

2- Boşanmış eşe işlenen suçlarda bunun artıcı bir neden olarak, nitelikli hal olarak düzenliyoruz.

3- Bilişim suçlarında hangi maddelerin yetkili olduğuna dair aksaklık olduğu için bulunan yerde mahkemeye sorumluluk veriyoruz.

4- Adalete erişebilirlik konusunda, şüpheliye, mağdura e-posta gibi bildirimleri ilave düzenleme olarak sunuyoruz.

5- İfadesi alınmak amacıyla yakalanan kişilerin mesai saati ve tatil günlerine rastlaması durumunda cumhuriyet savcılığımız ilgili kişiyi serbest bırakabilme emrini verebilecek, hafta sonu nezaret uygulamaları sona erecek.

6- Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi için tutuklamaya yönelik somut delil düzenlemesini de getiriyoruz.