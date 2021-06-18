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Son dakika: FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü ve komiser eşi yakalandı

Son dakika haberine göre /PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kullanıcıları KHK ile ihraç edilen eski emniyet müdürü ile ihraç komiser eşi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

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Giriş Tarihi: 18.06.2021
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Son dakika: FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü ve komiser eşi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY üyesi olma suçundan arananlara yönelik detaylı çalışmaları kapsamında KHK ile ihraç edilen eski emniyet müdürü ve komiser eşini takibe aldı.

TEM ekiplerinin çalışmasında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan ByLock kullanıcıları ve KHK ile ihraç edilen eski 4. sınıf emniyet müdürü M.T ve eşi komiser N.T'yi yakaladı. Her iki şahıs da işlemlerinin tamamlanması için TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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