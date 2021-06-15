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CHP'den AK Parti'ye farklı HDP'ye farklı yaklaşım! HDP'yi kapatma davası hakkında skandal sözler

Genel Başkanı 13 yıl önce 'ye yönelik açılan için "Savcı görevini yaptı" demişti. Kılıçdaroğlu ve CHP kapatma davasının odağında 'nin olmasından dolayı tavrını değiştirdi. Hem Kılıçdaroğlu hem de CHP Sözcüsü Öztrak parti kapatmanın uygun olmadığını dile getirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2021 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
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CHP'den AK Parti'ye farklı HDP'ye farklı yaklaşım! HDP'yi kapatma davası hakkında skandal sözler

2008'de 'ye yönelik açılan için "Savcı görevini yaptı" açıklamasında bulunan Genel Başkanı , 'nin kapatılmasına karşı çıktı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun tutarsızlığına parti sözcüsü da destek verdi.

CHP'DE TUTARSIZLIK GELENEĞİ

AK Parti'ye farklı HDP'ye farklı bir tutum içinde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri parti sözcüsü Faik Öztrak'a hatırlatıldı.

Kılıçdaroğlu AK Parti'ye yönelik açıklan kapatma davası için, "Davayı açtı diye Cumhuriyet savcısını neredeyse vatan haini ilan ettik. Oysa kişi kendi işini yaptı." demişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu söz konusu HDP olduğunda ise ağız değiştirerek "Demokrasilerde parti kapatmak doğru değildir. Seçimle gelen seçimle gider." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun tutarsızlığının sorulduğu Öztrak ise "Genel Başkanımızın da partimizin de görüşünü nettir. Siyasi partileri millet açar millet kapatır." ifadelerine yer verdi.

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