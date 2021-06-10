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Son dakika: HDP'ye kapatma davası! 451 isme siyasi yasak isteniyor

Son dakika haberine göre Başsavcısı , "'ye kapatma davasının iddianamesinde 451 HDP'li hakkında siyasi yasak isteniyor" açıklamasını yaptı. Şahin, "Partinin banka hesabına tedbir konulması da istendi." dedi.

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Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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Son dakika: HDP'ye kapatma davası! 451 isme siyasi yasak isteniyor

Başsavcısı , 'da düzenlenen "" konulu konferansa katıldı.

Konferans sonunda açıklamalarda bulunan Şahin, iddianamesinin hazırlandığını ve 'ne sunduklarını belirterek, bundan sonraki sürecin 'nin yetkisinde olduğunu söyledi.

Şahin, "Tüm delilleri, kararları dosyaları, CV'leri ve HDP yetkililerinin konuşmalarını dosyada delil olarak sunduk. İddianame 843 sayfa. 451 kişi yasak isteniyor 69 kişide odak olduğu için iddianamede yer alıyor" dedi.

PARTİNİN BANKA HESABINA TEDBİR KONULMASI DA İSTENDİ
Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, iddianamede, 69 kişinin terör örgütü lehine konuşmalarının olduğunu ve 451 kişi hakkında siyasi yasak istendiğini aktardı.

HDP'ye kapatma davasının iddianamesinde partinin banka hesabına tedbir konulması da istendi.

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