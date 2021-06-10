Son dakika: HDP'ye kapatma davası! 451 isme siyasi yasak isteniyor
Son dakika haberine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "HDP'ye kapatma davasının iddianamesinde 451 HDP'li hakkında siyasi yasak isteniyor" açıklamasını yaptı. Şahin, "Partinin banka hesabına tedbir konulması da istendi." dedi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Antalya'da düzenlenen "Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele" konulu konferansa katıldı.
Konferans sonunda açıklamalarda bulunan Şahin, HDP iddianamesinin hazırlandığını ve Anayasa Mahkemesi'ne sunduklarını belirterek, bundan sonraki sürecin AYM'nin yetkisinde olduğunu söyledi.
Şahin, "Tüm delilleri, kararları dosyaları, CV'leri ve HDP yetkililerinin konuşmalarını dosyada delil olarak sunduk. İddianame 843 sayfa. 451 kişi yasak isteniyor 69 kişide odak olduğu için iddianamede yer alıyor" dedi.
PARTİNİN BANKA HESABINA TEDBİR KONULMASI DA İSTENDİ
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, iddianamede, 69 kişinin terör örgütü lehine konuşmalarının olduğunu ve 451 kişi hakkında siyasi yasak istendiğini aktardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet son dakika: Kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet yoluyla kurban kesim fiyatları kaç TL?
- 10 Haziran hibe desteği yattı mı? 3 bin TL ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?
- ÖTV zammı 2021 ne kadar? Otomobil ÖTV zammı olacak mı? Sıfır araç ÖTV zammı son durum nedir?
- YKS'ye hangi okulda gireceğim? ÖSYM AİS sınav yerleri nasıl öğrenilir? YKS TYT AYT sınav giriş belgesi görüntüleme!
- Ve açıklandı! YKS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 YKS TYT AYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi!
- ATA AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Süper Lig 2021-2022 sezonu ne zaman başlayacak? Ligler hangi ay başlayacak? Transfer sezonu...
- Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman sezon finali tarihi belli mi?
- Leyla ile Mecnun'un yeni başrolü! Deniz Işın göz kırptı! Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?
- Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor Jeep hangi yarışmacı kazandı? 9 Haziran büyük ödül...
- Jeep Compass ne kadar, kaç TL? Survivor araba ödülünün fiyatı kaç para? İşte özellikleri...
- Marketler için düzenleme! Kabul edilirse o saatlerde açılmayacak! A101, BİM, ŞOK...