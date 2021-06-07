Son dakika: HDP'ye yeniden kapatma davası açıldı! İddianame Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi

500 İSME SİYASİ YASAK GELEBİLİR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzalı, yaklaşık 850 sayfalık iddianame, Anayasa Mahkemesine tekrar gönderildi. Yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenen iddianamede, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik konuya ilişkin "İddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından HDP ile ilgili eksiklerin tamamlanması için iade edilmişti. Zannediyorum o eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç." ifadelerini kullandı.

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