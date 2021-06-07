07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: HDP'ye yeniden kapatma davası açıldı! İddianame Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi

Son dakika: HDP'ye yeniden kapatma davası açıldı! İddianame Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi

Son dakika haberi... , 'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi. Gönderilen 850 sayfalık iddianamede 500 partili hakkında siyasi yasak talep ediliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "İddianame, tarafından HDP ile ilgili eksiklerin tamamlanması için iade edilmişti. Zannediyorum o eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
ABONE OL
Son dakika: HDP'ye yeniden kapatma davası açıldı! İddianame Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi

, Halkların Demokratik Partisinin () temelli kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi.

YENİDEN HAZIRLANDI

Anayasa Mahkemesinin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlandı.

500 İSME SİYASİ YASAK GELEBİLİR

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzalı, yaklaşık 850 sayfalık iddianame, Anayasa Mahkemesine tekrar gönderildi. Yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenen iddianamede, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik konuya ilişkin "İddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından HDP ile ilgili eksiklerin tamamlanması için iade edilmişti. Zannediyorum o eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

HDP'ye yeniden kapatma davası kararı! HDP'YE YENİDEN KAPATMA DAVASI KARARI!

HDP'ye neden kapatma davası açıldı? HDP'YE NEDEN KAPATMA DAVASI AÇILDI?
İşte CHP-HDP ittifakına dair tüm detaylar İŞTE CHP-HDP İTTİFAKINA DAİR TÜM DETAYLAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA