Son dakika: HDP'ye yeniden kapatma davası açıldı! İddianame Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi
Son dakika haberi... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi. Gönderilen 850 sayfalık iddianamede 500 partili hakkında siyasi yasak talep ediliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "İddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından HDP ile ilgili eksiklerin tamamlanması için iade edilmişti. Zannediyorum o eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç." ifadelerini kullandı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) temelli kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi.
YENİDEN HAZIRLANDI
Anayasa Mahkemesinin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlandı.
500 İSME SİYASİ YASAK GELEBİLİR
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin imzalı, yaklaşık 850 sayfalık iddianame, Anayasa Mahkemesine tekrar gönderildi. Yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenen iddianamede, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.
AK Parti Sözcüsü Çelik konuya ilişkin "İddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından HDP ile ilgili eksiklerin tamamlanması için iade edilmişti. Zannediyorum o eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç." ifadelerini kullandı.
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