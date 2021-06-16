FETÖ operasyonları Enes Kanter’i çıldırttı! Washington Post üzerinden Türkiye'yi hedef aldı
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak da bilinen Enes Kanter, ABD basınında yayınlanan yazısında, Türkiye'yi karalama kampanyasına girişti. Enes Kanter, 2017 yılında Endonezya'da olduğu sırada menajeri tarafından "Ülkeyi acilen terk etmemiz gerekiyor." şeklinde uyarıldığını söyledi. Kanter, yazısında, “Türkiye'nin uluslararası zulmü ve adam kaçırma kampanyası durdurulmalı” ifadelerini kullanarak, FETÖ’cüleri ‘Türk muhalif’ Başkan Erdoğan’ı ise ‘Diktatör’ olarak tanımladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) NBA'da (Amerikan Ulusal Basketbol Ligi) Portland Trail Blazers'te oynayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, The Washington Post'a bir yazı kaleme alarak Türkiye'nin başarılı operasyonlarını karalamaya çalıştı.
Bu yazısında Türkiye'nin son zamanlarda terör örgütü mensuplarını başarılı bir şekilde Türkiye'ye getirme eylemlerini hedef alan Kanter, "Türkiye'nin uluslararası zulmü ve adam kaçırma kampanyası durdurulmalı" ifadelerine yer verdi.
KANTER'DEN ALGI OPERASYONU
"Görünüşe göre Türk istihbaratı beni yakalayıp Türkiye'ye geri göndermek için yoldaydı." diyen Kanter, üç saat sonra acil uçuşla önce Singapur'a, ardından Romanya'ya gitmek üzere yola çıktıklarını belirtti.
Portland Trail Blazers forması giyen Kanter, Romanya'da olduğu sırada Türkiye'nin, pasaportunu iptal ettiğini kaydederek, algı operasyonuna soyundu.
TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI MUHALİFMİŞ!
Firari FETÖ mensuplarını masum ve eğitimci olarak gösteren Kanter, Türkiye'de örgüt üyelerine işkenceler yapıldığı iftirasını atmakla kalmadı, FETÖ'cüleri "Türk muhalif" olarak tanımlarken, Başkan Erdoğan'ı ise "diktatör" olarak tanımladı.
Yabancı ülkelere sığınan FETÖ mensuplarının korktuğundan söz eden Kanter, "Son beş yılda binlerce Türk muhalif Erdoğan'ın baskıcı rejiminden kaçtı ve her biri bir sonraki kaçırılma korkusuyla yaşıyor. Yabancı ülkelerde sığınak bulan Türkler için korkulu bir ortam yaratmakla kalmıyor, bu ülkelerin egemenliğini de sarsıyor. Kim yapıyor olursa olsun, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tür yorumlara karşı önderlik etmesi ve uluslararası desteği sağlamasının zamanı geldi. Türkiye'nin diğer ülkelerdeki yasadışı eylemlerini görmezden gelmek, yalnızca diğer diktatörleri de aynısını yapmaya teşvik eder" ifadelerini kullandı.
HEDEF SAPTIRMAYA ÇALIŞTI
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimini ve kendisinin FETÖ ile bağlantısının üzerini örtmeye çalışan Gülen'in manevi oğlunun, yazısında hedef saptırmaya çalıştığı görüldü.
Kanter, uluslararası alanda "Türkiye'ye karşı ortak tavır sergilenmesi gerektiğini" savundu.
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