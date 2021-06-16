FETÖ operasyonları Enes Kanter’i çıldırttı! Washington Post üzerinden Türkiye'yi hedef aldı





Yabancı ülkelere sığınan FETÖ mensuplarının korktuğundan söz eden Kanter, "Son beş yılda binlerce Türk muhalif Erdoğan'ın baskıcı rejiminden kaçtı ve her biri bir sonraki kaçırılma korkusuyla yaşıyor. Yabancı ülkelerde sığınak bulan Türkler için korkulu bir ortam yaratmakla kalmıyor, bu ülkelerin egemenliğini de sarsıyor. Kim yapıyor olursa olsun, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tür yorumlara karşı önderlik etmesi ve uluslararası desteği sağlamasının zamanı geldi. Türkiye'nin diğer ülkelerdeki yasadışı eylemlerini görmezden gelmek, yalnızca diğer diktatörleri de aynısını yapmaya teşvik eder" ifadelerini kullandı.