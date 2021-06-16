Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu: Mahrem imam yakalandı

Z.A.'nın saklandığı adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Z.A.'nın daha önceden, Isparta Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve daha sonra 'Terör Örgütüne Üye Olmak', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından 127 yıl hapis cezası alan Mehmet Ş.'ye de mahrem imamlık yaptığı belirtildi. Z.A.'nın saklandığı eve yapılan operasyon kameraya yansıdı.





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