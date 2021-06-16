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Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu: Mahrem imam yakalandı

Son dakika haberine göre 'ta (MİT) ve polisin ortak düzenlediği FETÖ operasyonunda örgütte mahrem imam olarak görev yaptığı belirtilen Z.A. isimli şüpheli yakalandı. Operasyon anları kameralara yansıdı.

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Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu: Mahrem imam yakalandı

Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT ekipleri 10 Haziran Perşembe günü 'ta FETÖ örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün 'Emniyet Mahrem İmam' yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği,

bu yapıya bağlı kişilere maddi yardımda bulunarak yurt dışına kaçırdığı, halk arasında 'Patates Hat' olarak tabir edilen yabancı kişiler adına kayıtlı birçok operasyonel hat kullandığı belirtilen Z.A. saklandığı hücre evinde yakalandı.

Z.A.'nın saklandığı adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Z.A.'nın daha önceden, İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve daha sonra 'Terör Örgütüne Üye Olmak', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından 127 yıl hapis cezası alan Mehmet Ş.'ye de mahrem imamlık yaptığı belirtildi. Z.A.'nın saklandığı eve yapılan operasyon kameraya yansıdı.

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