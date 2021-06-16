Son dakika: İstanbul'da FETÖ operasyonu: Mahrem imam yakalandı
Son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polisin ortak düzenlediği FETÖ operasyonunda örgütte mahrem imam olarak görev yaptığı belirtilen Z.A. isimli şüpheli yakalandı. Operasyon anları kameralara yansıdı.
Operasyonda, örgütün 'Emniyet Mahrem İmam' yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği,
bu yapıya bağlı kişilere maddi yardımda bulunarak yurt dışına kaçırdığı, halk arasında 'Patates Hat' olarak tabir edilen yabancı kişiler adına kayıtlı birçok operasyonel hat kullandığı belirtilen Z.A. saklandığı hücre evinde yakalandı.
Z.A.'nın saklandığı adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Z.A.'nın daha önceden, Isparta Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve daha sonra 'Terör Örgütüne Üye Olmak', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından 127 yıl hapis cezası alan Mehmet Ş.'ye de mahrem imamlık yaptığı belirtildi. Z.A.'nın saklandığı eve yapılan operasyon kameraya yansıdı.
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