CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde skandal! 400 milyon liralık rant oyunu

İSTANBUL'UN EN GÜZEL İLÇESİ YOLSUZLUKLA ANILIYOR



Cumhur İttifakı'nın MHP'li Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Avukat Serkan Toper ise "Beşiktaş'ta bir dönem öncesinin kötü mirasına sahip çıkan onları aratmayan bir belediyecilik anlayışının devam ettiğini üzülerek gözlemliyoruz. Beşiktaş'a sahip çık diyerek kutuplaşma ve karşıtlık iklimi ile taş üstüne taş koymadan seçim kazanan belediyecilik anlayışı yine hizmetlerle değil yolsuzluk iddiaları ile gündeme geliyor." şeklinde konuştu.

Avukat Toper, şunları kaydetti: "Seçim döneminde, rant ve yolsuzluğa itiraz edin demiştik. Bugün ise ne denli haklı olduğumuz ortada. CHP belediyecilik anlayışının hizmete değil algı ve ranta dayandığını görmek lazım. İstanbul'un en güzel ilçesinin sadece yolsuzlukla anılıyor olması içimizi acıtıyor. Basına yansıyan iddialar çok ciddidir ve hukuk nezdinde ciddi bir soruşturma ve yargılama konusu olacağını değerlendiriyorum."