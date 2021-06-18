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CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde skandal! 400 milyon liralık rant oyunu

tarafından 'plansız alan' olarak kayıtlara geçen 'taki 4 dönümlük yer için Belediyesi'nden imar izni çıktı. Arazi sahiplerinin işlemler için vekalet verdiği isim, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 'li üyesi 'tü. Ancak iddia o ki megakentin göbeğinde 400 milyon liralık rant oyunu vardı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde skandal! 400 milyon liralık rant oyunu

İstanbul'un göbeğinde 400 milyonluk ranta karışan Belediyesi ve İBB meclis üyesi 'e yönelik başlatılan protesto, dalga dalga yayılıyor. Beşiktaş İlçe Başkanlığı, İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyesi Öztürk'ün adının karıştığı skandalı konu alan pankartı, parti binasına astı.

400 MİLYONLUK RANT

tarafından 'plansız alan' olarak kayıtlara geçen 'taki 4 dönümlük arsaya, 'nden imar izni çıkmıştı. Arazi sahiplerinin işlemler için vekalet verdiği isim, Beşiktaş Belediyesi İmar Komisyonu'nun 'li üyesi Sebahattin Öztürk'tü.

MHP'DEN ANLAMLI PANKART

Kamuoyunun büyük tepkisinin ardından MHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı da ilginç bir protesto eylemi gerçekleştirdi. SABAH'ın yayımladığı "400 milyon liralık rant vekaleti" başlıklı haber, 54 m2'lik bir pankart haline getirilerek, ilçe teşkilatının binasına asıldı. MHP'nin hazırladığı afişte, "Rüşvetçi CHP belediyesi, iş birlikçisi İBB" ifadeleri yer aldı.

ARAŞTIRMALAR SONRASI TESPİT ETTİK

MHP Beşiktaş İlçe Başkanı , yaptığı açıklamada, "Yaptığımız araştırmalar sonrası iddiaların doğru olduğunu tespit ettik. Meclis üyelerinin kanunen temsilcilik yapamadığı açıktır. Ancak buna rağmen Beşiktaş'taki arsanın iş takibi, imar komisyon üyesi Sebahattin Öztürk'e verilmiştir. Kendisi de doğrulamıştır." dedi.

CEKETİNİ KOYAN KAZANIR ANLAYIŞINI VAR

Pankartın hazırlama sürecinden bahseden Kılıç, "Yaptığımız toplantının ardından bir afiş hazırlama kararı aldık. Beşiktaş'ta 'ceketini koyan kazanır' anlayışını yıkmak ve rant çarkını kırmak için ilçe binamıza bu pankartı astık. CHP, ilçe binamıza astığımız pankartı indirmemizi istedi. Seçim döneminde rüşveti dillerinden düşürmeyenlerin, rüşvet merkezi kurduğu kanıtlanmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her gün iftira atıyorlar. Biri de 'sus, ayıp ediyorsun' demiyor. Biz de belgesiyle kanıtlanmış bu haberin arkasındayız ve afişi indirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN EN GÜZEL İLÇESİ YOLSUZLUKLA ANILIYOR

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Avukat Serkan Toper ise "Beşiktaş'ta bir dönem öncesinin kötü mirasına sahip çıkan onları aratmayan bir belediyecilik anlayışının devam ettiğini üzülerek gözlemliyoruz. Beşiktaş'a sahip çık diyerek kutuplaşma ve karşıtlık iklimi ile taş üstüne taş koymadan seçim kazanan belediyecilik anlayışı yine hizmetlerle değil yolsuzluk iddiaları ile gündeme geliyor." şeklinde konuştu.

Avukat Toper, şunları kaydetti: "Seçim döneminde, rant ve yolsuzluğa itiraz edin demiştik. Bugün ise ne denli haklı olduğumuz ortada. CHP belediyecilik anlayışının hizmete değil algı ve ranta dayandığını görmek lazım. İstanbul'un en güzel ilçesinin sadece yolsuzlukla anılıyor olması içimizi acıtıyor. Basına yansıyan iddialar çok ciddidir ve hukuk nezdinde ciddi bir soruşturma ve yargılama konusu olacağını değerlendiriyorum."

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