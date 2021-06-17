Son dakika: Antalya diplomasi zirvesi: Başkan Erdoğan'dan AB'ye net mesaj: Bir an önce kurtulmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen bu salgının üstesinden dayanışma ve işbirliğiyle gelmeyi ümit ediyoruz. Her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylığın olduğuna dair güçlü inancımızı aydınlık ve sağlıklı yarınlara dair umutlarımızı da artırıyor. Ziyaretiniz sırasında salgına karşı aldığımız tedbirleri ve güvenli turizm sertifikasyon programımız kapsamındaki uygulamaları da yakından görme fırsatı bulacaksınız. Başat siz dostlarımız olmak üzere tüm Avrupa halklarını, tatillerini geçirmek üzere ülkemize beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum.

Türkiye, Güneydoğu Avrupa'da yürüttüğü ikili ve çok taraflı faaliyetlerinde herzaman iş birliğini ve ortak çıkarları gözetmiştir. Türkiye, Bosna Hersek, Sırbistan ve Türkiye, Bosna Hersek, Hırvatistan arasında tesis edilen üçlü mekanizmalar bunun en güzel örnekleridir. Bölgeye yönelik girişimlerimiz birileri tarafından farklı yansıtılmak istense de hiçbir suretle diğer inisiyatiflere rakip ya da alternatif değildir. Bilakis, faaliyetlerimiz yürütülmekte olan diğer çabaları güçlendirmiştir.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması mümkün değildir. Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen, yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz. Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz.

Güneydoğu Avrupa ülkeleri olarak, düzensiz göç akımlarında olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur. Küresel ölçekte artan ırkçılık, İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı giderek bir milli güvenlik sorununa dönüşüyor.

KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE

Aşıların bütün insanlığın kullanımına sunulması ve yeterli miktarda üretilmesi gerektiğini en başından beri söylüyoruz. Felaketin üstesinden ancak dayanışmayla gelebiliriz.