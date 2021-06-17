Son dakika: Başkan Erdoğan'dan “Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi" sonrası flaş mesajlar

DİYALOG ÇAĞRISI

Biz bölgedeki sorunlar için siyasi diyalogdan başka bir yol olduğunu düşünmüyoruz. Toplantıda ayrıca göçün önemini çizdik. Bu vesile ile AB genişleme sürecinde suni Batı Balkanlar ve Türkiye ayrımına dikkat çektik. Dönem başkanlığımız sırasında yoğun çaba harcadık, 40'a yakın etkinlik düzenledik. Bölgenin kanayan yarası beyin göçü, afetlerle mücadele gibi konularda fikir yürüttük.