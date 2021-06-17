Son dakika: Başkan Erdoğan'dan “Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi" sonrası flaş mesajlar
Son dakika... Başkan Erdoğan, Antalya’da “Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi”nin ardından basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum." dedi.
Başkan Erdoğan, Antalya'da "Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi"nin ardından basın toplantısı düzenledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE;
Salgına rağmen zirvemizin yüksek katılımla gerçekleşmesini önemli bir başarı olarak görüyoruz. Bu yıl örgütümüzün 25. Yıldönümünü kutluyoruz. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi önemli adımlar kat etti. Toplantıya 13 ülkeden devlet başkanları, dışişleri bakanları katıldı. Dostlarımızın zirve için Türkiye'yi ziyaret etmeleri önemlidir.
EKONOMİ MESAJI
Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum.
DİYALOG ÇAĞRISI
Biz bölgedeki sorunlar için siyasi diyalogdan başka bir yol olduğunu düşünmüyoruz. Toplantıda ayrıca göçün önemini çizdik. Bu vesile ile AB genişleme sürecinde suni Batı Balkanlar ve Türkiye ayrımına dikkat çektik. Dönem başkanlığımız sırasında yoğun çaba harcadık, 40'a yakın etkinlik düzenledik. Bölgenin kanayan yarası beyin göçü, afetlerle mücadele gibi konularda fikir yürüttük.
Yalnızca ikili düzeyde değil çok taraflı diyaloglara dikkat çektik. Ülkeler arasındaki farklılıkların çalışma alanına yansımaması için çabaladık. İkili görüşmeler için fırsat buldum. Zirve başkanlığına Yunanistan'a devrettik, başarılar diliyorum.
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