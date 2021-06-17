Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe önemli kabuller
Son dakika haberine göre Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic'i ve Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç'i kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic'i kabul etti.
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya'da bulunan Erdoğan, kaldığı otelde Brnabic'le bir araya geldi.
Basına kapalı kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.
HIRVATİSTAN BAŞBAKANI PLENKOVİÇ'İ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç'i kabul etti.
Erdoğan'ın Antalya'da kaldığı otelde, basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.
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