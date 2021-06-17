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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe önemli kabuller

Son dakika haberine göre ve Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanı 'i ve Başbakanı Andrej Plenkoviç'i kabul etti.

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Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe önemli kabuller

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanı 'i kabul etti.

ve Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Antalya'da bulunan Erdoğan, kaldığı otelde Brnabic'le bir araya geldi.

Basına kapalı kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.

HIRVATİSTAN BAŞBAKANI PLENKOVİÇ'İ KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanı Andrej Plenkoviç'i kabul etti.

Erdoğan'ın Antalya'da kaldığı otelde, basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü de hazır bulundu.

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