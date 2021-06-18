18 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika: Uyarıların ardından İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı! Ev ve iş yerlerini su bastı

Son dakika haberine göre ve 'nin peş peşe uyarılarının ardından 'da sağanak yağış aralıklarla etkili oluyor. Kentin bazı bölgelerinde şiddetli sağanak etkili olurken İstanbul'un üstünü kara bulutlar sardı. İstanbul'da yoğun yağış kitlesi hava durumu radarına yansıdı. Öte yandan aniden bastıran yağış yoğun trafiğe neden oldu. Trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar yükseldi. Araçlar suda mahsur kaldı. Yağışın şiddetli olduğu yerlerde bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Su baskınları nedeniyle Kabataş-Bağcılar ve Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı seferleri yapılamıyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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Son dakika: Uyarıların ardından İstanbul'u sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı! Ev ve iş yerlerini su bastı

'da kuvvetli yağış bekleniyor. Kentin üstünü siyah yağmur bulutları sardı. Kentin batı ilçelerinde başlayan yağmur merkeze doğru ilerliyor.

İSTANBUL'DA KUVVETLİ SAĞANAK
İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Bulutlu ve gök gürültülü havanın hakim olduğu kentin bazı bölgelerinde sağanak başladı.

TRAMVAY SEFERLERİ DURDU
Su baskınları nedeniyle Kabataş-Bağcılar ve Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı seferleri yapılamıyor. Metro İstanbul'dan yapıyan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Diğer açıklamada ise, "Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır" uyarısı yer aldı.

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TRAFİK FELÇ
Yağış nedeniyle bazı yollar ve caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte seyir halindeki araçların sürücüleri de ilerlemekte zorluk çekti.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre saat 15.50 itibarıyla yoğunluk yüzde 76'ya kadar yükseldi.

BAŞAKŞEHİR'DE YOL VE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ
İstanbul'da aniden bastıran şiddetli yağış sonrası Başakşehir'de istinat duvarı çöktü. Trafiğe kapalı yola doğru çöken büyük beton blokları iş makineleri ile parçalandı.

Çalışmalar nedeniyle Şeyh Şamil Caddesi'nin trafiğe kapalı olan bölümüne doğru çöken yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İstinat duvarından devrilen ve tehlike oluşturan beton bloklar iş makinesi ile parçalara ayrıldı. Çökme nedeniyle yağmur suyu drenaj ve kanalizasyon hattı da zarar gördü. Ekiplerin çöken duvarda çalışması devam ediyor.

VATANDAŞLAR DURAKLARA VE İŞ YERLERİNE SIĞINDI
ve civarında şiddetti şekilde devam eden sağanaktan korunmaya çalışan vatandaşlar, dükkanlara, otobüs duraklarına ve binaların tentelerinin altına sığındı. 'nda birçok kişi yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar duraklara ve iş yerlerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.


SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE ZORLUK ÇEKTİ
Yağış nedeniyle bazı yollar ve caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte seyir halindeki araçların sürücüleri de ilerlemekte zorluk çekti.



SULTANGAZİ'DE ARAÇLAR SUDA MAHSUR KALDI
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Cebeci Mahallesi'nde bir sokak suyla doldu. Sokakta park halindeki araçlar su altında kaldı.

Araçlar suda mahsur kalırken evleri de su bastı. Bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

GAZİOSMANPAŞA'DA BİR KAMYONET SU BASAN YOLDA KALDI
Gaziosmanpaşa'da 'e çıkan bir yol ise göle döndü. Araçlar yolda güçlükle ilerledi. Bir kamyote ise göle dönen yolda bozularak orada kaldı.

METEOROLOJİ VE VALİLİK UYARMIŞTI
'den yapılan uyarıda "Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.06.2021 Cuma günü İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denilmişti.

ise "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin son değerlendirmelerine göre; İstanbul'da bugün (18 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" uyarısında bulunmuştu.

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