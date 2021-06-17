17 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Şehit polis memuru Ercan Yangöz için Muğla’da tören düzenlendi

Şehit polis memuru Ercan Yangöz için Muğla’da tören düzenlendi

’un Ortakent Mahallesi'ndeki operasyonda şehit düşen polis memuru 26 yaşındaki için önünde tören düzenlendi. Törende gözyaşları sel oldu. Anne ve baba ayakta durmakta zorluk çekerken, sağlık ekipleri kendilerine refakat etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
ABONE OL
Şehit polis memuru Ercan Yangöz için Muğla’da tören düzenlendi

Ortakent Mahallesi'nde operasyon esnasında silah kaçakçıları olduğu ileri sürülen grup tarafından, girilen çatışmada yaralanan ve hastanede şehit düşen polis memuru için binası önünde tören düzenlendi.



Törene İçişleri Bakan Yardımcısı , Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili , Başkanı , İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Bodrum, Kaymakamı ve belediye başkanları ile şehidin silah arkadaşları katıldı.



ANNE VE BABA AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKTİ
ilçesinde toprağa verilecek olan 26 yaşındaki şehit polis memuru Ercan Yangöz için Muğla Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törene anne Nursel ve babası de katıldı. Anne ve baba ayakta durmakta zorluk çekerken, sağlık ekipleri kendilerine refakat etti.



Törende şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün özgeçmişi okundu. 2015 yılında Aydın Polis Okulundan mezun olan şehit polis Yangöz, ilk görev yeri olan 'tan 2017 yılında Muğla'ya ataması yapıldı.

KOM Grup Amirliğinde görevli şehit polis, 16 Haziran tarihinde 'nde operasyon esnasında araçtan açılan ateş sonrası ağır yaralandı ve tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Çatışma çıktı! 1 polis şehit oldu ÇATIŞMA ÇIKTI! 1 POLİS ŞEHİT OLDU
Şehit annesinden yürek burkan sözler ŞEHİT ANNESİNDEN YÜREK BURKAN SÖZLER
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI





GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA