Şehit polis memuru Ercan Yangöz için Muğla’da tören düzenlendi
Bodrum’un Ortakent Mahallesi'ndeki operasyonda şehit düşen polis memuru 26 yaşındaki Ercan Yangöz için Muğla Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törende gözyaşları sel oldu. Anne ve baba ayakta durmakta zorluk çekerken, sağlık ekipleri kendilerine refakat etti.
Bodrum Ortakent Mahallesi'nde operasyon esnasında silah kaçakçıları olduğu ileri sürülen grup tarafından, girilen çatışmada yaralanan ve hastanede şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz için Muğla Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi.
Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Bodrum, Menteşe Kaymakamı ve belediye başkanları ile şehidin silah arkadaşları katıldı.
ANNE VE BABA AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKTİ
Denizli Buldan ilçesinde toprağa verilecek olan 26 yaşındaki şehit polis memuru Ercan Yangöz için Muğla Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törene anne Nursel ve babası Şahin Yangöz de katıldı. Anne ve baba ayakta durmakta zorluk çekerken, sağlık ekipleri kendilerine refakat etti.
Törende şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün özgeçmişi okundu. 2015 yılında Aydın Polis Okulundan mezun olan şehit polis Yangöz, ilk görev yeri olan Şırnak'tan 2017 yılında Muğla'ya ataması yapıldı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğinde görevli şehit polis, 16 Haziran tarihinde Bodrum Ortakent Mahallesi'nde operasyon esnasında araçtan açılan ateş sonrası ağır yaralandı ve tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.
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