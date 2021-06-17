Şehit polis memuru Ercan Yangöz için Muğla’da tören düzenlendi





ANNE VE BABA AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

Denizli Buldan ilçesinde toprağa verilecek olan 26 yaşındaki şehit polis memuru Ercan Yangöz için Muğla Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törene anne Nursel ve babası Şahin Yangöz de katıldı. Anne ve baba ayakta durmakta zorluk çekerken, sağlık ekipleri kendilerine refakat etti.