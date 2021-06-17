Şehit annesinden yürek burkan sözler: Bir dakika da olsa mezarını görmek istiyorum

"OĞLUMUN CENAZESİNİ BİLE GÖREMEDİM"

Oğlunu, kardeşlerini ve yeğenlerini kaybeden Taat Ay, terör örgütü PKK'nın yaşattığı büyük acının ardından adeta hayata küstü. Oğlunun gözlerini tedavi ettirmek için gece-gündüz çalıştığını belirten acılı anne, "Oğlumu son kez göremedim, cenazesini bile göremedim.

Benim tedavim için çalışıyordu. Bu nedenle okulu bile bıraktı. Oğlum, kardeşlerim ve yeğenlerim öldü, 'artık görmesem de olur' dediğim anlar oluyor. Ama oğlumun mezarını bir dakika da olsa görmek ve bana bu acıyı yaşatanların ceza almasını görmek için gözlerime kavuşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.