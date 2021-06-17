Şehit annesinden yürek burkan sözler: Bir dakika da olsa mezarını görmek istiyorum
Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Tuzla Köyü'nde yaşayan şehit annesi 55 yaşındaki Taat Ay, şeker ve tansiyon hastalığı nedeniyle 5 yıl önce iki gözünü kaybetti. Annesinin tedavisi için okulu bırakıp çalışmaya başlayan Ahmet Ay, 2019 yılında terör örgütü PKK'nın hain saldırısı nedeniyle şehit düştü. Acılı anne, "Artık görmesem de olur. Ama gözlerimin açılmasını bir dakika da olsa mezarını görmeyi istiyorum." dedi.
Kulp İlçesi'ne bağlı Tuzla Köyü'nde yaşAyan 55 yaşındaki 3'ü kız 5 çocuk annesi Taat Ay, 18 yıl önce şeker ve tansiyon hastalığı nedeniyle tedavi görmeye başladı. Talihsiz kadın maddi imkânsızlıklardan dolAyı iyi bir tedavi olamadığı için 5 yıl önce de iki gözünü kAybetti. Şeker hastalığı nedeniyle böbrekleri de zarar gören Taat Ay diyalize de giriyordu. Ahmet Ay, annesi Taat Ay'ın gözlerinin açılması için okulu bırakıp bölgede odun toplama işine başladı.
Bir süre akrabaları ile odun toplama işinde çalışan Ahmet Ay, askerlik yaşı gelince vatani görevi için Şırnak'a gitti. Askeri üs bölgesinde vatani görevini yapan Ay, 2019 Haziran Ayında tezkere alıp köyüne döndü. Annesinin gözlerine yeniden kavuşması için odun toplama işinde çalışanların taşınmasında kullanılan araçta şoförlük yapmAya başladı. Ahmet Ay, askerden geldikten daha 3 Ay olmuştu ki terör örgütü PKK mensuplarının Kulp'un Ağaçkorur köyü yakınlarında döşediği el yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu şehit oldu. Ay'ın kullandığı araçta 2 dayısı ve 3 kuzeni de şehit düştü.
"OĞLUMUN CENAZESİNİ BİLE GÖREMEDİM"
Oğlunu, kardeşlerini ve yeğenlerini kaybeden Taat Ay, terör örgütü PKK'nın yaşattığı büyük acının ardından adeta hayata küstü. Oğlunun gözlerini tedavi ettirmek için gece-gündüz çalıştığını belirten acılı anne, "Oğlumu son kez göremedim, cenazesini bile göremedim.
Benim tedavim için çalışıyordu. Bu nedenle okulu bile bıraktı. Oğlum, kardeşlerim ve yeğenlerim öldü, 'artık görmesem de olur' dediğim anlar oluyor. Ama oğlumun mezarını bir dakika da olsa görmek ve bana bu acıyı yaşatanların ceza almasını görmek için gözlerime kavuşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
"GÖZLERİNİN TEDAVİ EDİLMESİNİ İSTİYOR"
Taat Ay'ın eşi Kutbettin Ay da PKK terör örgütünün yıllardır bölge insanına acı çektirdiğini, ekmek parası için çalışan insanları acımasızca katlettiğini belirterek, "Oğlum Ahmet, hainlerin saldırısında şehit oldu. Eşim oğlunun yanı sıra kardeşleri ve yeğenlerini de bu saldırıda kaybetti.
Bu acı olaydan sonra eşim hayata küstü, artık görmek bile istemediğini söylüyordu. Ancak, bir yandan da hem kendisine acı yaşatanların ceza çektiğini hem de oğlu, kardeşleri ile yeğenlerinin mezarını görmek için gözlerinin tedavi edilmesini istiyor. Bu konuda büyüklerimizden destek bekliyoruz" dedi.
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