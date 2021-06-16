Son dakika: Bodrum’da polis silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit 1 polis yaralı | Polis katilleri yakalandı...

İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polislerden durumu ağır olan, Ercan Yangöz özel bir hastaneye, Abdülkadir Doğan (30) ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların müdahalesine rağmen Ercan Yangöz şehit oldu. Doğan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.