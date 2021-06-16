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Son dakika: Bodrum’da polis silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit 1 polis yaralı | Polis katilleri yakalandı...

Son dakika | ’nın ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaşılan 3 şüphelinin kaldığı villaya polisin düzenlediği baskında çatışma çıktı. Şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan memurlarından Ercan Yangöz (26) şehit olurken, Abdülkadir Doğan ise tedaviye alındı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acı haber sonrası paylaşımda bulundu. Ayrıca olay yerine sevk edilen ekipler görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan 4 şüpheliyi silahlarıyla birlikte yakaladı. İşte katillerin yakalanma anı videosu ve fotoğrafları...

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Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Son dakika: Bodrum’da polis silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit 1 polis yaralı | Polis katilleri yakalandı...

Olay, saat 17.30 sıralarında Ortakent Mahallesi Giritli Sokak üzerinde meydana geldi. İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 3 kişinin suç örgütlerine silah satmak için 'da olduğu istihbaratına ulaştı.

Operasyon için harekete geçen ekipler şüphelilerin kaldığı villaya baskın düzenledi.

Operasyon sırasında şüpheliler ile arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 2 polis memuru yaralanırken, 3 şüpheli ekiplerce etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polislerden durumu ağır olan, Ercan Yangöz özel bir hastaneye, Abdülkadir Doğan (30) ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların müdahalesine rağmen Ercan Yangöz şehit oldu. Doğan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bölgeye gelerek bilgi aldı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Muğla Bodrum'da, operasyondayken çıkan silahlı çatışmada Şehit düşen Kahraman Polisimiz Ercan Yangöz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Polis Teşkilatı'mız ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim Şehidimizin makamını âlî eylesin." dedi.

ŞEHİT POLİS MEMURU ERCAN YANGÖZ'ÜN AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI
    

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şüpheli kişileri takip eden ekibe silahla ateş edilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz'ün şehadet haberi, Denizli'nin Buldan ilçesindeki ailesine verildi.

Yahşi Mahallesi'nde polis ekiplerinin takip ettikleri otomobili durdurduğu sırada şüphelilerin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Yangöz'ün, şehadet haberi, polis ve askeri yetkililerce Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevinde aileye bildirildi.

Şehidin babaevinin bulunduğu sokaklara ve evine Türk bayrağı asıldı.

Ailenin komşuları ve yakınları da burada kurulan taziye çadırında bir araya geldi.

Bekar olduğu öğrenilen şehit polis memuru Yangöz'ün yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

POLİS KATİLLERİ YAKALANDI

Ayrıca olay yerine sevk edilen ekipler görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan 4 şüpheliyi silahlarıyla birlikte yakaladı.

Bir polisin şehit olduğu bir polisin ise yaralandığı olayın hemen sonrası yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde olayın gerçekleştiği yer ve şüphelilerden birinin polis tarafından yakalanarak etkisiz hale getirilmesi ve götürülmesi yer alıyor.

Polisi şehit eden katiller böyle yakalandı POLİSİ ŞEHİT EDEN KATİLLER BÖYLE YAKALANDI

A Haber muhabiri acı haberi canlı yayında duyurdu A HABER MUHABİRİ ACI HABERİ CANLI YAYINDA DUYURDU

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