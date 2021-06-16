Son dakika: Bodrum’da polis silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit 1 polis yaralı | Polis katilleri yakalandı...
Son dakika | Muğla’nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaşılan 3 şüphelinin kaldığı villaya polisin düzenlediği baskında çatışma çıktı. Şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan polis memurlarından Ercan Yangöz (26) şehit olurken, Abdülkadir Doğan ise tedaviye alındı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acı haber sonrası paylaşımda bulundu. Ayrıca olay yerine sevk edilen ekipler görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan 4 şüpheliyi silahlarıyla birlikte yakaladı. İşte katillerin yakalanma anı videosu ve fotoğrafları...
Operasyon için harekete geçen ekipler şüphelilerin kaldığı villaya baskın düzenledi.
Operasyon sırasında şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 2 polis memuru yaralanırken, 3 şüpheli ekiplerce etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.
İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polislerden durumu ağır olan, Ercan Yangöz özel bir hastaneye, Abdülkadir Doğan (30) ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doktorların müdahalesine rağmen Ercan Yangöz şehit oldu. Doğan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayın ardından Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bölgeye gelerek bilgi aldı.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Muğla Bodrum'da, operasyondayken çıkan silahlı çatışmada Şehit düşen Kahraman Polisimiz Ercan Yangöz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Polis Teşkilatı'mız ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim Şehidimizin makamını âlî eylesin." dedi.
ŞEHİT POLİS MEMURU ERCAN YANGÖZ'ÜN AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde şüpheli kişileri takip eden ekibe silahla ateş edilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz'ün şehadet haberi, Denizli'nin Buldan ilçesindeki ailesine verildi.
Yahşi Mahallesi'nde polis ekiplerinin takip ettikleri otomobili durdurduğu sırada şüphelilerin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Yangöz'ün, şehadet haberi, polis ve askeri yetkililerce Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevinde aileye bildirildi.
Şehidin babaevinin bulunduğu sokaklara ve evine Türk bayrağı asıldı.
Ailenin komşuları ve yakınları da burada kurulan taziye çadırında bir araya geldi.
Bekar olduğu öğrenilen şehit polis memuru Yangöz'ün yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.
POLİS KATİLLERİ YAKALANDI
Ayrıca olay yerine sevk edilen ekipler görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan 4 şüpheliyi silahlarıyla birlikte yakaladı.
Bir polisin şehit olduğu bir polisin ise yaralandığı olayın hemen sonrası yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Görüntülerde olayın gerçekleştiği yer ve şüphelilerden birinin polis tarafından yakalanarak etkisiz hale getirilmesi ve götürülmesi yer alıyor.
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