12 Haziran 2021, Cumartesi
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Başkan Erdoğan şehit Er Muhammed Ali Akın'ın ailesine başsağlığı diledi

Son dakika haberi... Başkan , şehit Er 'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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Başkan Erdoğan şehit Er Muhammed Ali Akın'ın ailesine başsağlığı diledi

Alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er 'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın için başsağlığı diledi.

Akar, Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman silah arkadaşımız, 11 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

PENÇE YILDIRIM HAREKATI'NDA ŞEHİT OLAN ASKER İÇİN HAKKARİ'DE TÖREN DÜZENLENDİ

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın için tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, Akın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, helikoptere konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen Akın'ın cenazesi, buradan memleketi Konya'ya uğurlanacak.

Törene, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Merkez Komutanı Piyade Albay Kemal Kahraman, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile asker ve polisler katıldı.


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