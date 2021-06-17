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CHP'den istifa eden Sancar'ın şantaj davasında karar! İddianamede dikkat çeken 'gizli kamera' detayı

'den istifa eden Milletvekili 'ın şantaj davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti verdiği kararda, 1'i polis memuru 4 kişiye 'Şantaj' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından ayrı ayrı 5 yıl 5 ay hapis cezası ve 41 bin 660 lira para cezası verirken, sanıklar yattıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

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Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
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CHP'den istifa eden Sancar'ın şantaj davasında karar! İddianamede dikkat çeken 'gizli kamera' detayı

. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Milletvekili katılmazken, avukatı Başkanı Müjdat ve sanıkların avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SESBİS) ile katılan sanıklar suçlamaları kabul etmedi, tahliyelerini istedi.

Sanıkların bir kez daha dinleyen mahkeme heyeti duruşmanın ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti verdiği kararda, 1'i polis memuru 4 kişiye 'Şantaj' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından ayrı ayrı 5 yıl 5 ay hapis cezası ve 41 bin 660 lira para cezası verdi. İyi hal indirimi de alan sanıkların cezaevinde yattıkları süre de göz önüne alınarak tahliyelerine karar verilirken, olaydan sonra 'a kaçan S.S.'nin dosyası ayrıldı.

Geçtiğimiz Mart ayında meydana gelen olayda Milletvekili Teoman Sancar, partisi 'den istifasıyla sonuçlanan bir şantaja maruz kalmıştı. Hazırlanan iddianameye göre (26) ile Teoman Sancar'ın eskiye dayalı tanışıklıkları vardı. Fatih Selamet bu durumu 'şantaj' malzemesi haline getirmek için plan yaptı. 'nda polis eniştesi 'a Sancar için "Görüntülerini çekerek şantaj yapabiliriz" dedi. Bu planı onaylayan Acar, ve Fatih Kıntaş, adlı iki arkadaşını da bu plana ortak etti.

GÖRÜŞMEYE DAVET

Fatih Selamet, Sancar'ı arayarak 'de rezidans dairesine 'bir konuyu görüşmek üzere' davet etti. Sancar da kabul edince, Kuşadası'nda planı yapan Sadık Sivri ve Fatih Kıntaş da Denizli'ye geldiler. Fatih Selamet ile söz konusu daireye girdiler ve klimaya kamerayı yerleştirerek daireden ayrıldılar. Rezidansın yakınında araç içinde beklemeye başladılar.

KLİMADA GİZLİ KAMERA

İddianameye göre Sancar sarhoş olunca Fatih Selamet bu durumdan faydalanıp müstehcen görüntü çekti. Sancar daha sonra evden ayrıldı. Fatih Selamet de klimaya yerleştirilen kamerayla yapılan kaydı aldı ve bilgisayarına aktardı. Görüntülerin sadece müstehcen bölümlerinin yer aldığı bölümü bıraktı, diğer bölümleri sildi.

Daha sonra Fatih Karakoç'u da aralarına dahil eden grup Sancar'dan para istedi. Sancar, para vermedi. Sancar daha sonra görüntülerin satılacağı duyumu üzerine savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu. Şüpheliler gözaltına alındı ve üç kişi tutuklandı.

CHP'YE GİTTİKLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Sanıkların Teoman Sancar'dan para koparamayınca CHP Genel Merkezi'nin kapısına dayandıkları, ellerini kollarını sallayarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile görüştükleri belirlenmişti.

Torun'un şantajcılara CHP'li belediyelerden iş teklif ettiği kabul görmeyince konuyu Kılıçdaroğlu'na aktardığı, Sancar'ın partisi tarafından istifaya zorlandığı ortaya çıkmıştı.

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