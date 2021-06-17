CHP'den istifa eden Sancar'ın şantaj davasında karar! İddianamede dikkat çeken 'gizli kamera' detayı

Sanıkların bir kez daha dinleyen mahkeme heyeti duruşmanın ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti verdiği kararda, 1'i polis memuru 4 kişiye 'Şantaj' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından ayrı ayrı 5 yıl 5 ay hapis cezası ve 41 bin 660 lira para cezası verdi. İyi hal indirimi de alan sanıkların cezaevinde yattıkları süre de göz önüne alınarak tahliyelerine karar verilirken, olaydan sonra Kıbrıs'a kaçan S.S.'nin dosyası ayrıldı.

Geçtiğimiz Mart ayında meydana gelen olayda Milletvekili Teoman Sancar, partisi CHP'den istifasıyla sonuçlanan bir şantaja maruz kalmıştı. Hazırlanan iddianameye göre Fatih Selamet (26) ile Teoman Sancar'ın eskiye dayalı tanışıklıkları vardı. Fatih Selamet bu durumu 'şantaj' malzemesi haline getirmek için plan yaptı. Kuşadası'nda polis eniştesi Bülent Acar'a Sancar için "Görüntülerini çekerek şantaj yapabiliriz" dedi. Bu planı onaylayan Acar, Sadık Sivri ve Fatih Kıntaş, adlı iki arkadaşını da bu plana ortak etti.