Uzaktan eğitim için 3 boyut açıklaması!

"ZOOM'UN ÜÇ BOYUTLUSU DİYEBİLİRİZ"

Güngör, şöyle devam etti: "COVID-19 pandemisi sebebiyle uluslararası alanda eğitimde gerçekleşen değişim, sadece öğrencileri değil, eğitim veren konumundaki çalışanları da önemli ölçüde etkisi altına aldı. Uzaktan eğitim sisteminin altın günlerini yaşadığı bu süreç içinde pek çok uluslararası kuruluş, ders içeriklerini ve metotlarını güncellemenin yeni çarelerini arıyor. Bu noktada, yıllardır eğlenerek öğrenme olarak da faydalanılan oyun teknolojilerinin farklı biçimde kurgulandığı evrenler önemli cevaplar sunuyor. Pek çok yerde üç boyutlu evrenin sanal bir kütüphane formuna kavuşturulması gündemde. Derslerin yeniden yapılandırılarak üç boyutlu simülasyon evrenlerinde kurgulanabileceğine yönelik son gelişmelerin en günceli ise Mozilla Hubs tarafından uygulanıyor. Program, pandeminin vazgeçilmez ismi ve en önemli kazanan yazılımı diyebileceğimiz Zoom'un adeta üç boyutlu bir rakibi gibi hareket ediyor. Eş zamanlı simülasyon sistemi sayesinde, kullanıcılar kendi ürünlerini karşı tarafa herkesin görüp, değiştirebileceği şekilde yükleyebiliyor. Aynı zamanda kullanıcıların birbirleriyle sesli ve görüntülü olarak konuşabilmesi, birlikte deneyler yapabilmesi mümkün kılınıyor."