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Haberler Gündem Haberleri Müsilaj tehlikeli mi? Çevre ve Şehircilik Bakanlığından son dakika açıklaması!

Müsilaj tehlikeli mi? Çevre ve Şehircilik Bakanlığından son dakika açıklaması!

Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamasında 'nde etkili olan tehlikesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum müsilajın içeriğinin incelendiğini ifade ederken çıkan sonuçları da paylaştı. Bakan Kurum ayrıca alınan karar gereği kamu kurumlarında bazı zorunlu değişikliklere gidildiğini de sözlerine ekledi. Peki müsilaj tehlikeli mi? İşte sonuçlar...

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Giriş Tarihi: 15.06.2021 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
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Müsilaj tehlikeli mi? Çevre ve Şehircilik Bakanlığından son dakika açıklaması!

Bakanı Kurum yaptığı açıklamasında 'nde yaşanan sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÇOK DAHA TEMİZ DURUMDA

"Şunu çok rahat söyleyebilirim ki; yaptığımız bu çalışmalarla Marmara Denizimiz bugün, dünden, bir hafta öncesinden çok daha temiz durumda." dedi.

MURAT KURUM'UN ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALARI

"Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde; bugün itibarıyla müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediğini tespit ettik."

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

"Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi getiriyoruz.

"Ülke çapında bir seferberlik şuuru var. Yaptığımız çevrimiçi toplantılarla karşılaştırmalı analizler yapıyoruz. Bilimsel çalışmaları yakından takip ediyoruz.

550 NUMUNE ALDIK

"Sahada 1550 personel çalışmakta. 46 tekne ve karadan temizleme ekipmanlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Toplam 2 bin 684 metreküp müsilajı topladık. Farklı noktalardan 550 numune aldık."

"Müsilajın üzerinden yapılan araştırmalarda müsilajın tehlikeli atık olmadığını ve toksik özellik göstermediğini tespit ettik."

KAMU KURUMLARINDA YENİ ZORUNLULUK

"Kamu kurum ve kuruluşlarında, fosfat ve petrol türevi içermeyen temizlik ürünleri kullanımını zorunlu hale getiriyoruz."

1 AY İÇİNDE YAPACAĞIZ

"Soğutma tesislerinin denize derin deşarjına ilişkin yönetmeliğimizi değiştiriyoruz. Sürekli izlenmesine yönelik mevzuat değişikliğini 1 ay içerisinde yapacağız."

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