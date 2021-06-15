Müsilaj tehlikeli mi? Çevre ve Şehircilik Bakanlığından son dakika açıklaması!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum yaptığı son dakika açıklamasında Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ÇOK DAHA TEMİZ DURUMDA

"Şunu çok rahat söyleyebilirim ki; yaptığımız bu çalışmalarla Marmara Denizimiz bugün, dünden, bir hafta öncesinden çok daha temiz durumda." dedi.