Marmara Denizi'ni tehdit eden ikinci felaket: Ölümcül gaz tespit edildi
Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajı temizleme seferberliği devam ederken şimdi de yeni bir problem baş gösterdi. Marmara'da deniz salyası çalışması yürüten bilim insanları, Çınarcak Çukuru'nda ölümcül hidrojen sülfür gazı oluştuğu tespit etti.
Müsilaj (deniz salyası) felaketine çözüm için Marmara Denizi'nde bilim seferi düzenleyen akademisyenler, 1270 metre derinliğindeki Çınarcık Çukuru'nda ölümcül hidrojen sülfür oluştuğunu belirledi
PROF. DR. NURAY ÇAĞLAR AÇIKLADI: FELAKETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ KANITLIYOR
750 metre derinden robot yardımıyla alınan suda çürük yumurta kokusu saptayan ekipten Prof. Dr. Nuray Çağlar, "Çözünmüş oksijenin normal değerin altında olması bizi tedirgin ediyorken karşımıza hidrojen sülfür çıktı. Yani canlı yaşamını yok edecek çözünmüş gaz Marmara Denizi'nde tespit edildi. 2019 yıında aynı çukurda bu gaz yoktu. Bu tespit, felaketin büyüklüğünü kanıtlıyor" dedi.
ÜZÜCÜ SONUÇLAR GELDİ
4 aydır Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyasına çözüm yollarını arayan bilim insanlarının açık denizde yaptığı son sefer, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Türkiye'nin en büyük ve donanımlı araştırma gemisi Alemdar II ile yapıldı.
Milliyet'in haberine göre 12 bilim insanı, ilk araştırmalarını İstanbul Boğazı Beykoz açıklarında yaptı. Daha sonra gemi, enstitü tarafından uzun yıllardır takip edilen 1270 metre derinliğindeki Çınarcık Çukuru'ndaki istasyona yöneldi.
Bu noktada gemideki gelişmiş oşinografik ekipman denize indirildi. Bilimsel seferin lideri kimyasal oşinograf Prof. Dr. Nuray Çağlar, iklim değişikliğiyle ilgili de önemli bilgiler sunan istasyonunda üzücü sonuçlar elde ettiklerini söyledi.
Marmara Denizi'nin bu noktasında hidrojen sülfürün(sülfitli bileşikler) kaydedilmesi seferin en önemli ve çarpıcı sonucu oldu. Deniz suyunda söz konusu bulguları destekleyen fiziksel ve kimyasal bulgular ölçümlendi.
Prof. Dr. Çağlar, deniz ekosisteminin sağlıklı olup olmadığının en net gözlemlendiği istasyonlardan Çınarcık çukurunun derinliklerinde tespit edilen hidrojen sülfürün Marmara Denizi ekolojisinde yeni bir döneme geçildiğinin kanıtı olduğunu söyledi.
YOĞUN OLARAK GAZ TESPİT EDİLDİ
2019 Mayıs ve Ekim aylarında iki kez geldikleri Çınarcık çukurunda hidrojen sülfüre rastlamadıklarını vurgulayan Prof. Dr. Çağlar, "Deniz salyası, aşağı doğru çöktüğü derinliklerde ve farklı metrelerden alınan örneklerde gözlemlendi. Hidrojen sülfür, denizde yeterli oksijen kalmayınca oluşur. Bu durum 45C kodlu istasyonda 500 metreden itibaren derinliklere doğru hidrojen sülfür olduğunu açıkça gösteriyor. Laboratuvar araştırmalarımızda hidrojen sülfürün oluşum nedenlerini bulmaya çalışacağız. Bilimsel makalemizle tespitlerimiz sunacağız" dedi.
Prof. Dr. Çağlar, "Sağlıklı bir ekosistemde görülmesinin arzu edilmediği bir çözünmüş gaz olan hidrojen sülfürün bir litrede 2-2.5 mg oranında bulunması zaten oldukça kritik seviyelerde olan deniz suyunun kimyasal özelliklerinin bozulduğunu gösterdi" şeklinde konuştu.
'EKOLOSİSTEM İÇİN ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR'
Enstitü müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu ise, uzun süredir takip ettikleri istasyonda karşılaşılan hidrojen sülfürün Marmara Denizi ekolojisi için alarm çanlarının çaldığını doğruladığını vurguladı.
Prof. Gazioğlu, "Ölçümlerin tekrar edilmesi ve hidrojen sülfür gibi kimyasal ve fiziksel değişimlerin kayda alınması geleceğimiz için önemli. Ekolojik modellemelerin bu gerçeklikle yenilenmesi gerekiyor" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adalet Bakanlığı son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
- Survivor eleme gecesi ne zaman? Survivor bu hafta eleme var mı, yok mu? Eleme konseyi...
- Chiliz (CHZ) coinbase ne zaman gelecek? Chiliz (CHZ) coinbase listelenecek mi? Uzmanların analizleri...
- 3.500 TL maaşla personel alımı: BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? BİM personel alımı başvurusu sayfası...
- EDHO'da sezon finali öncesinde şaşırtan hamle! Oktay Kaynarca paylaştı, ortalık yıkıldı...
- Survivor ne zaman bitecek? Survivor final tarihi belli mi? SMS göndermek ne kadar, kaç TL?
- Kuruluş Osman ne zaman sezon finali yapacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?
- LGS 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri hangi tarihte yapılacak? Taban puanları...
- Araba alacaklara çifte müjde! 3 ay ödemesiz 60 ay vadeli taşıt kredisiyle anahtar cebinizde! Vakıfbank, Ziraat Bankası...
- Emeklilere son dakika müjdesi! Erken emekliliğin yolu açıldı! Bağ-Kur borçluları dikkat...
- Tıkır tıkır ödeyerek ev sahibi olmak mümkün! %10 peşinat, 180 ay vade imkanı! Haziran ayı TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman?
- Bankalar lav gibi patladı! Kredi faiz oranları güncellendi! Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi faiz oranları...