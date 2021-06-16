Marmara'da müsilaj seferberliği! Bakan Kurum son verileri paylaştı! Denizin dibine tamamen yayıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde başlatılan seferberlik kapsamında toplam 3288,2 metreküp müsilajın düzenli depolama tesislerine taşındığını, gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelere de 10 milyon 495 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Öte yandan Marmara Denizi'nde yaklaşık 30 metre derinlikte alınan görüntüler, müsilajın geniş bir alanda ve deniz suyunun tamamına yoğun bir şekilde dağıldığını gösterdi.

Giriş Tarihi: 16.06.2021 13:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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