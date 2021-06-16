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Marmara'da müsilaj seferberliği! Bakan Kurum son verileri paylaştı! Denizin dibine tamamen yayıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde başlatılan seferberlik kapsamında toplam 3288,2 metreküp müsilajın düzenli depolama tesislerine taşındığını, gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelere de 10 milyon 495 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Öte yandan Marmara Denizi'nde yaklaşık 30 metre derinlikte alınan görüntüler, müsilajın geniş bir alanda ve deniz suyunun tamamına yoğun bir şekilde dağıldığını gösterdi.

Giriş Tarihi: 16.06.2021 13:28
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Marmara'da müsilaj seferberliği! Bakan Kurum son verileri paylaştı! Denizin dibine tamamen yayıldı

Bakan Kurum, Marmara Denizi'nde kirliliğe yol açan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan temizlik çalışmasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

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Marmara'da müsilaj seferberliği! Bakan Kurum son verileri paylaştı! Denizin dibine tamamen yayıldı

Bakan Kurum, "Marmara Denizi'mizde müsilaj temizleme seferberliğimizde, 15 Haziran'da 613,7 metreküp ile birlikte toplamda 3288,2 metreküp müsilajı düzenli depolama tesislerine taşıdık.

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Marmara'da müsilaj seferberliği! Bakan Kurum son verileri paylaştı! Denizin dibine tamamen yayıldı

Seferberliğimizin 8'nci günündeki temizleme çalışmalarımızı 193 bölgede sürdürdük" dedi.

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Marmara'da müsilaj seferberliği! Bakan Kurum son verileri paylaştı! Denizin dibine tamamen yayıldı

'10 MİLYON 495 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULADIK'

Bakan Kurum, Marmara Denizi'ni tertemiz, masmavi hale getirmek için hep birlikte çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

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Marmara'da müsilaj seferberliği! Bakan Kurum son verileri paylaştı! Denizin dibine tamamen yayıldı

"İllerimizde 8 günün sonunda; İstanbul 850,2 metreküp, Kocaeli 174,5 metreküp, Bursa 131,5 metreküp, Tekirdağ 136 metreküp, Balıkesir 338 metreküp, Çanakkale 271 metreküp, Yalova 1387 metreküp müsilajı, taşıma ekipmanları ve atık taşıma araçlarıyla bertarafa gönderdik.