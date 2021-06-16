Son dakika: Başkan Erdoğan'a Bakü'de sevgi seli: Taraftarlar böyle seslendi! Türkiye-Galler maçını Aliyev ile birlikte izleyecek
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şuşa'daki tarihi ziyaretinin ardından Azerbaycan ziyareti sürüyor. Başkan Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Galler ile oynayacağı maçı tribünden izleyecek izleyecek. Bakü'de bulunan Erdoğan, Türk taraftarlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Taraftarlar, Erdoğan'a "Başkanım Allah'a emanet Başkanım" tezahüratlarıyla seslendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün oynanacak Türkiye-Galler maçını izlemek için Bakü'de bulanan Türk taraftarlarla bir araya geldi.
Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, "Türkiye" tezahüratları yaptı, büyük Türk bayrağı açtı.
Başkan Erdoğan, önce konakladığı otelin balkonunda vatandaşları selamladı.
BAKÜ'DE SEVGİ SELİ
Maç için Bakü'de bulunan Başkan Erdoğan, burada sevgi gösterileriyle karşılaştı. Üzerinde Türkiye forması bulunan taraftarlar, Erdoğan'a "Başkanım Allah'a emanet Başkanım" tezahüratlarıyla seslendi.
Programı için otelden ayrılırken taraftarların yanına giden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMAYACAK
Başkan Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Milli Takımı'nı Azerbaycan'da yalnız bırakmayacak.
Erdoğan, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Galler maçını Aliyev ile tribünde izleyecek.
A MİLLİLER GALLER KARŞISINDA
Şampiyonanın açılış maçında ev sahibi ekiplerden İtalya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, sahadan 3-0 mağlup ayrılarak turnuvaya istediği başlangıcı yapamadı.
Grubun kalan iki maçını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Galler ve İsviçre'ye karşı oynayacak olan millilerde hedef, bu mücadeleleri kazanıp gruptan çıkmayı başarmak.
Ay-yıldızlıların grubundaki diğer maçta ise İsviçre ile Galler 1-1 berabere kaldı.
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