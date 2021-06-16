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Son dakika: Başkan Erdoğan'a Bakü'de sevgi seli: Taraftarlar böyle seslendi! Türkiye-Galler maçını Aliyev ile birlikte izleyecek

Son dakika haberine göre Başkan 'ın 'daki tarihi ziyaretinin ardından ziyareti sürüyor. Başkan Erdoğan, 'nda 'nin Galler ile oynayacağı maçı tribünden izleyecek izleyecek. 'de bulunan Erdoğan, Türk taraftarlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Taraftarlar, Erdoğan'a "Başkanım Allah'a emanet Başkanım" tezahüratlarıyla seslendi.

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Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'a Bakü'de sevgi seli: Taraftarlar böyle seslendi! Türkiye-Galler maçını Aliyev ile birlikte izleyecek

Başkan , 'nda bugün oynanacak -Galler maçını izlemek için 'de bulanan Türk taraftarlarla bir araya geldi.



Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, "Türkiye" tezahüratları yaptı, büyük Türk bayrağı açtı.

Başkan Erdoğan, önce konakladığı otelin balkonunda vatandaşları selamladı.

BAKÜ'DE SEVGİ SELİ
Maç için Bakü'de bulunan Başkan Erdoğan, burada sevgi gösterileriyle karşılaştı. Üzerinde Türkiye forması bulunan taraftarlar, Erdoğan'a "Başkanım Allah'a emanet Başkanım" tezahüratlarıyla seslendi.

Programı için otelden ayrılırken taraftarların yanına giden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMAYACAK
Başkan Erdoğan, 'nda mücadele eden 'nı 'da yalnız bırakmayacak.

Erdoğan, 'nda oynanacak Türkiye-Galler maçını Aliyev ile tribünde izleyecek.



A MİLLİLER GALLER KARŞISINDA
Şampiyonanın açılış maçında ev sahibi ekiplerden ile karşılaşan , sahadan 3-0 mağlup ayrılarak turnuvaya istediği başlangıcı yapamadı.

Grubun kalan iki maçını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Galler ve 'ye karşı oynayacak olan millilerde hedef, bu mücadeleleri kazanıp gruptan çıkmayı başarmak.

Ay-yıldızlıların grubundaki diğer maçta ise İsviçre ile Galler 1-1 berabere kaldı.

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