Son dakika: Başkan Erdoğan'a Bakü'de sevgi seli: Taraftarlar böyle seslendi! Türkiye-Galler maçını Aliyev ile birlikte izleyecek





A MİLLİLER GALLER KARŞISINDA

Şampiyonanın açılış maçında ev sahibi ekiplerden İtalya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, sahadan 3-0 mağlup ayrılarak turnuvaya istediği başlangıcı yapamadı.

Grubun kalan iki maçını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Galler ve İsviçre'ye karşı oynayacak olan millilerde hedef, bu mücadeleleri kazanıp gruptan çıkmayı başarmak.

Ay-yıldızlıların grubundaki diğer maçta ise İsviçre ile Galler 1-1 berabere kaldı.

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