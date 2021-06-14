Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Şuşa'ya tarihi ziyaret! 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için bulunduğu Belçika'dan Azerbaycan'a geçecek ve 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı ziyaret edecek. Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa'da, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası başta olmak üzere siyasi ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesine dönük anlaşmalara imza atacak. Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın Bakü'de Galler ile oynayacağı maçı da tribünden izleyecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine gidecek.
SEMBOLİK BİR ÖNEME SAHİP
Erdoğan, bugüne kadar, ilişkilerin "tek millet iki devlet" anlayışıyla geliştirildiği kardeş ülke Azerbaycan'a çok sayıda resmi ve çalışma ziyaretinde bulundu. Ancak Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a yapacağı ve 2 gün sürecek resmi ziyaret sembolik bir öneme de sahip.
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetiyle gerçekleştireceği ziyarette, Ermenistan işgalinden kurtarılan, 28 yıl sonra ezan sesinin duyulduğu, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri nedeniyle Karabağ'ın sembol şehri olarak kabul edilen Şuşa'da temaslarda bulunacak.
ALİYEV İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞECEK
Şuşa Valiliği'nde 15 Haziran Salı günü Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, Aliyev ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.
Aliyev ve Erdoğan'ın görüşmelerinin ardından, Şuşa başta olmak üzere Dağlık Karabağ'ın yeniden imar ve inşası için yapılacak projeler ile siyasi ve ekonomik alandaki anlaşmalara imza atılacak.
MİLLİ MECLİSE HİTAP EDECEK
Başkan Erdoğan ve Aliyev daha sonra Şuşa'da temaslarda bulunacak.
Erdoğan, 16 Haziran Çarşamba ise Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, Milli Meclise hitap edecek.
TÜRKİYE-GALLER MAÇINI ALİYEV İLE TRİBÜNDE İZLEYECEK
Başkan Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Milli Takımı'nı Azerbaycan'da yalnız bırakmayacak.
Erdoğan, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Galler maçını Aliyev ile tribünde izleyecek.
Başkan Erdoğan en son 9-10 Aralık 2020'de Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunmuş, Azerbaycan'ın, Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika: Bu yıl sınıfta kalma var mı? Liselerde sınıfta kalma kalktı mı? Resmi açıklama!
- Muğla'da son dakika deprem! 14 Haziran 2021 Muğla depremi şiddeti ve merkez üssü! Son depremler listesi...
- Bankalarda faiz depremi! Resmen değişti! 14 Haziran ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
- BİM'in yeni kampanyası cepleri rahatlatacak! 15 Haziran 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı
- Böyle faiz görülmedi! Yılın rekoru kırıldı! 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? Ne kadar kazandırır?
- KPSS sınavı ne zaman? 2021 Lisans KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, ÖABT ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi!
- İŞKUR OGM işçi alımı başvuru ekranı: 2021 OGM mevsimlik işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte kadro ve şartlar...
- KPSS başvuru son gün: 2021 KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? KPSS sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Ayasofyai Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan ve günümüzde ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediye edilmiştir?
- John F. Kennedy'ye ilk kurşun isabet ettiğinde, Keneddy'nin içinde bulunduğu limuzinde o dahil toplam kaç kişi vardır?
- Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
- Mike Tyson hangi hayvanın kafesteki türdeşlerine zorbalık yaptığını görüp, kafese girip onu dövmek için bakıcıya rüşvet teklif etmiştir?