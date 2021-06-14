Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Şuşa'ya tarihi ziyaret! 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı

ALİYEV İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞECEK

Şuşa Valiliği'nde 15 Haziran Salı günü Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, Aliyev ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

Aliyev ve Erdoğan'ın görüşmelerinin ardından, Şuşa başta olmak üzere Dağlık Karabağ'ın yeniden imar ve inşası için yapılacak projeler ile siyasi ve ekonomik alandaki anlaşmalara imza atılacak.