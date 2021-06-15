Başkan Erdoğan'dan Şuşa'ya tarihi ziyaret! 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı

Son dakika haberine göre NATO Zirvesi için bulunduğu Belçika'dan Azerbaycan'a geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı gezdi.Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa'da, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası başta olmak üzere siyasi ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesine dönük anlaşmalara imza atacak. Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın Bakü'de Galler ile oynayacağı maçı da tribünden izleyecek.