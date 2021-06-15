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Başkan Erdoğan'dan Şuşa'ya tarihi ziyaret! 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı

Son dakika haberine göre NATO Zirvesi için bulunduğu Belçika'dan Azerbaycan'a geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı gezdi.Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa'da, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası başta olmak üzere siyasi ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesine dönük anlaşmalara imza atacak. Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın Bakü'de Galler ile oynayacağı maçı da tribünden izleyecek.

Giriş Tarihi: 15.06.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 13:03
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Başkan Erdoğan'dan Şuşa'ya tarihi ziyaret! 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

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Başkan Erdoğan'dan Şuşa'ya tarihi ziyaret! 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı

Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagup Eyyübov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov ile Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı karşıladı.

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Başkan Erdoğan'dan Şuşa'ya tarihi ziyaret! 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da Azerbaycan'a geldi.

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Başkan Erdoğan'dan Şuşa'ya tarihi ziyaret! 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı

Başkan Erdoğan ve Aliye, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrini gezdi.

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Başkan Erdoğan'dan Şuşa'ya tarihi ziyaret! 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı

SEMBOLİK BİR ÖNEME SAHİP
Erdoğan, bugüne kadar, ilişkilerin "tek millet iki devlet" anlayışıyla geliştirildiği kardeş ülke Azerbaycan'a çok sayıda resmi ve çalışma ziyaretinde bulundu. Ancak Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a yapacağı ve 2 gün sürecek resmi ziyaret sembolik bir öneme de sahip.